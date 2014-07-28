Додано: Сер 01 сер, 2018 21:44

Ещё по курсу.Есть целая категория людей, кот ориентируются только на банки.На то есть причины, и я их вполне понимаю.Так вот в большинстве адекватных банков продажа 27,10-20.всякие юнексы, где то ограничения, то нэту доллара или гривны - не в счёт.А покупка 26,80-90.Т о ЧР впихуется внутрь этих рамок с покупкой 27 и продажей 27,10-15.На момент примерно такая ситуёвина.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.