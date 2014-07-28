tea
Без образ, тим більше сьогодні ростемо - СВНщики дуууже поблажливі.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 12:23
tea
Без образ, тим більше сьогодні ростемо - СВНщики дуууже поблажливі.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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