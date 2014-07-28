Додано: Чет 02 сер, 2018 21:22

Привет, друзья.Присоединяюсь к радости свн щиков.Бакс подрос к уровням ок 27,30-40.Мда...Беспокоюсь, успели ли наши коллеги конвертить свою зимнюю гривну хоть во что нибудь.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.