tea
Без образ, тим більше сьогодні ростемо - СВНщики дуууже поблажливі.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:23
tea
Без образ, тим більше сьогодні ростемо - СВНщики дуууже поблажливі.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 02 сер, 2018 21:22
Привет, друзья.Присоединяюсь к радости свн щиков.Бакс подрос к уровням ок 27,30-40.Мда...Беспокоюсь, успели ли наши коллеги конвертить свою зимнюю гривну хоть во что нибудь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 02 сер, 2018 21:30
Рассуждения на темы - что было и что будет.Долго всех мучал вопрос - где дно, как поведёт себя сезонность этого года (значение и дата).И вот с недавних пор стало понятно, что пошёл старт валютной осени.Я уже выражал респект плеяде коллег, правильно понявших и оценивших ситуацию, повторяться не буду.Вопрос дна(прошедшего) отпал.Точнее он сменился вопросом о возможной коррекции к начавшемуся росту.Было предположение, что 27 станет сопротивлением роста, но этот уровень проткнули без остановки.Стало быть остановка будет повыше, но где.Смотрим график прошлого года и видим, что первый рост был скорректирован.Значит вероятно и в этом году тупо вверх не будет.нарисуются какие то укрепляющие факторы и задержат рост.Понятно, что ближе к НГ появятся и слабительные (факторы)для гривны.Да и вообще, может верха задумаются, что пора прекратить играть в какую то непонятную игру с курсом - объявлять прогнозы и расчёты с первой цифрой 3(Х), а яйца морочить на 2(Х).Дело в том, что очевидно пересох источник валютных поступлений, а гривневая масса наоборот высвобождается.Вот и результат.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 02 сер, 2018 22:35
Проблема в том, что "прогнозы и расчёты с первой цифрой 3(Х)" объявляют одни "верха" (Кабмин), а "яйца морочат на 2(Х)" другие (НБУ).
А вот откуда может высвобождаться гривневая масса?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
|