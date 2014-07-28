RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 993994995996
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:23

tea

Без образ, тим більше сьогодні ростемо - СВНщики дуууже поблажливі. :)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2556
З нами з: 06.03.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:22

Привет, друзья.Присоединяюсь к радости свн щиков.Бакс подрос к уровням ок 27,30-40.Мда...Беспокоюсь, успели ли наши коллеги конвертить свою зимнюю гривну хоть во что нибудь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14249
З нами з: 04.05.10
Подякував: 622 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:30

Рассуждения на темы - что было и что будет.Долго всех мучал вопрос - где дно, как поведёт себя сезонность этого года (значение и дата).И вот с недавних пор стало понятно, что пошёл старт валютной осени.Я уже выражал респект плеяде коллег, правильно понявших и оценивших ситуацию, повторяться не буду.Вопрос дна(прошедшего) отпал.Точнее он сменился вопросом о возможной коррекции к начавшемуся росту.Было предположение, что 27 станет сопротивлением роста, но этот уровень проткнули без остановки.Стало быть остановка будет повыше, но где.Смотрим график прошлого года и видим, что первый рост был скорректирован.Значит вероятно и в этом году тупо вверх не будет.нарисуются какие то укрепляющие факторы и задержат рост.Понятно, что ближе к НГ появятся и слабительные :) (факторы)для гривны.Да и вообще, может верха задумаются, что пора прекратить играть в какую то непонятную игру с курсом - объявлять прогнозы и расчёты с первой цифрой 3(Х), а яйца морочить на 2(Х).Дело в том, что очевидно пересох источник валютных поступлений, а гривневая масса наоборот высвобождается.Вот и результат.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14249
З нами з: 04.05.10
Подякував: 622 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:35

  Vitl написав:...........
Да и вообще, может верха задумаются, что пора прекратить играть в какую то непонятную игру с курсом - объявлять прогнозы и расчёты с первой цифрой 3(Х), а яйца морочить на 2(Х).Дело в том, что очевидно пересох источник валютных поступлений, а гривневая масса наоборот высвобождается.Вот и результат.

Проблема в том, что "прогнозы и расчёты с первой цифрой 3(Х)" объявляют одни "верха" (Кабмин), а "яйца морочат на 2(Х)" другие (НБУ).
А вот откуда может высвобождаться гривневая масса?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9998
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3136 раз.
Подякували: 2934 раз.
 
Профіль
1
2
4
  #<1 ... 993994995996
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5389
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6599
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4094
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58734)
02.08.2018 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.