К нашим разговорам - "Скрытая угроза. 10 экономических катастроф, которые могут произойти уже в этом году"
Это, правда, не совсем о курсе, но тем не менее.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 18:46
Vitl
К нашим разговорам - "Скрытая угроза. 10 экономических катастроф, которые могут произойти уже в этом году"
Это, правда, не совсем о курсе, но тем не менее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:15
Очень хорошая подборка.Вася вас съест с потрохами Я периодически пишу всё то же самое, но без классификации, упорядочивания и объединения.Даже если что то из всего начнёт вставлять свой коэффициент в формулу курса , то мало не покажется, учитывая что курс даже на текущий момент уже высок.Есть конечно в статье и недостатки, округления и повторения.Например -
•снижение цен на экспортируемое Украиной сырьё
•усиление давления на курс гривны из-за уменьшения валютной выручки экспортёров
Два пункта собственно есть один.Т е создан такой себе каламбурчик, чем больше слов тем крепче довод.
Все пункты важны.Как всегда особенно сотрудничество с мвф и остальные привлечения инвестиций.Выборы вообще могут затронуть не только экономику , но и войну.Возможно кто то новый смог бы найти способ её прекратить, а не только обещать.Т е нужен президент не владеющий предприяитиями(лично или косвенно) и не заинтересованный в экономическом наживании во время ведения войны.Например, певец или сатирик Шутка конечно. я тут же скажу, что певцов. боксёров и иже не воспринимаю на подобных должностях, пусть каждый будет на своём месте.Трудовую миграцию вижу как огромное зло.нужно на гос уровне это запретить или поставить в определённые рамки.Ещё раз повторю, что приток валюты от них не является прибылью государства, это их личные средства.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:17
ЛАД
Цифру в студию не забудте.И снайпер всё метится метится...
Очкарик, не знаю твоих причин , но как бы хорошо было вернуться в ряды.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 02 жов, 2018 00:29
Vitl
Это не повтор. Первый вариант - падение цен, второй - падение объёмов. И не дай бог, оба варианта одновременно.
О войне. Не вижу реальных вариантов действий с нашей стороны, кот. могли бы привести к прекращению войны в ближайшее время. Разве что отделить Донбасс или вернуться под крыло России. Но это сегодня нереально, такого не сможет сделать ни один президент. Со стороны РФ это в принципе возможно, но эта возможность, по-моему, чисто теоретическая, реально этого в ближайшее время не будет.
Цифру на 15.10 я назвал, и она есть в таблице - повторил старую 28,56. Совсем не уверен, что дойдём, хотя это совсем не сложно. Вырасти на 40 коп. за 2 недели - раз плюнуть, это можно сделать за 3-4 дня, но похоже, достигли неустойчивой стабильности. Уже пора бы подрастать, но нужен какой-то толчок, а его в эти 2 недели, похоже, не будет (если только вдруг не начнут массовый возврат НДС в первой половине месяца ). С МВФ вопрос затягивается не понятно до какого числа. До 15, по-видимому, не решится - недаром повышение цен на газ отложили до 18.10. Так что 28,56 - больше мои хотелки.
P.s. + текущее укрепление рубля в какой-то степени поддерживает гривню.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Вів 02 жов, 2018 09:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
На 15.10
повышу предыдущую цифру на 2 коп.
= 28.30
(хотя как показывает практика, "упаль" по 2 коп в день, а выстрелить на 20 коп может и за 1-1.5 дня)
Вообще нынче очень интересно наблюдать когда на мб 28.2+, а в обменках показывает (и продают розницу) например, по .08-.10, в тех самых одесских обменках формата "на углу" или в супермаркете.
Ну и у харьковских работников-космонавтов приземленные цены нынче.
Это я к тому что максимумы сезона на нале могут быть ощутимо ниже чем на мб - тут главное не зазеваться со сливом.
(Не очень то много будет желающих (даже среди породистых оленей) тарить по 30+-. Тут тогда надо буквально пролететь эту цифру сразу на 31 где-то, чтоб испугались и начали покупать . На кредитно-лимитные в т.ч. . Но это так, мысли. )
А вот почему тянут с этим повышением газа непонятно - может и не повысят в результате - хз.
В любом случае транш будет не раньше ноября-декабря (если будет) - после принятия бюджета. А если будет новая программа стенд-бай - то тем более не раньше тех сроков, пока не пройдут бюрократические процедуры.
Додано: Вів 02 жов, 2018 10:19
Ожидается, что 20 ноября состоится рассмотрение и принятие госбюджета на 2019 год во втором чтении на пленарном заседании Рады, а не позднее 25 ноября (в случае принятия Радой соответствующего решения) бюджетный комитет будет готовить бюджет-2019 к третьему чтению.
То есть бюджет будет принят скорее всего в начале декабря, и как всегда на последнем заседании с голоса натолкают кучу дополнительных расходов для своих округов.
Дней 10 МФВ должен будет хотя бы как-то оценить то, что принято.
Там дальше рождественские каникулы.
То есть транш чисто теоретически самое раннее будет в январе. Но это чисто теоретически, я не уверен, что были случаи, когда за два месяца до выборов МВФ наливал бы денег нуждающимся.
Додано: Вів 02 жов, 2018 12:21
Alex2007
"Тянут с повышением" понятно почему - не хотят повышать, пока нет окончательных договоренностей с МВФ. Повысить цены на газ перед выборами и не получить транш ...
А насчёт покупок по 30+- - вопрос почти исключительно психологический. Будет зависеть от антуража - получение займов, преобладающие ожидания на тот момент. Если будут преобладать ожидания роста к 33-35-..., покупать по 30 будут аж бегом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Вів 02 жов, 2018 12:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Уже давал, 28,56
А также Sirchyk и синус/Траст
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