Додано: Пон 01 жов, 2018 19:15

ЛАД написав: Vitl

К нашим разговорам - "Скрытая угроза. 10 экономических катастроф, которые могут произойти уже в этом году"

https://focus.ua/economics/skrytaya-ugroza-10-ekonomicheskix-katastrof-kotorye-mogut-proizojti-uzhe-v-etom-godu.html .

Это, правда, не совсем о курсе, но тем не менее. К нашим разговорам - "Скрытая угроза. 10 экономических катастроф, которые могут произойти уже в этом году"Это, правда, не совсем о курсе, но тем не менее.

Очень хорошая подборка.Вася вас съест с потрохамиЯ периодически пишу всё то же самое, но без классификации, упорядочивания и объединения.Даже если что то из всего начнёт вставлять свой коэффициент в формулу курса, то мало не покажется, учитывая что курс даже на текущий момент уже высок.Есть конечно в статье и недостатки, округления и повторения.Например -•снижение цен на экспортируемое Украиной сырьё•усиление давления на курс гривны из-за уменьшения валютной выручки экспортёровДва пункта собственно есть один.Т е создан такой себе каламбурчик, чем больше слов тем крепче довод.Все пункты важны.Как всегда особенно сотрудничество с мвф и остальные привлечения инвестиций.Выборы вообще могут затронуть не только экономику , но и войну.Возможно кто то новый смог бы найти способ её прекратить, а не только обещать.Т е нужен президент не владеющий предприяитиями(лично или косвенно) и не заинтересованный в экономическом наживании во время ведения войны.Например, певец или сатирикШутка конечно. я тут же скажу, что певцов. боксёров и иже не воспринимаю на подобных должностях, пусть каждый будет на своём месте.Трудовую миграцию вижу как огромное зло.нужно на гос уровне это запретить или поставить в определённые рамки.Ещё раз повторю, что приток валюты от них не является прибылью государства, это их личные средства.