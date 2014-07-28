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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 02 жов, 2018 18:19
Купляв сік "Садочок" по 12 грн. 4 роки тому. Зараз він вже 36 грн. Ітого: *3. В найближчі два роки курс бакса стрибне до 70 грн. І відкотиться на 60 грн. Фіксуйте!
Бетонна бульбашка лусне!
П.С. Якщо війна повномасштабна, то туземун безмежний...
І абсолютне знецінення бетону. Міграція в теплі краї. Пружинка стискається.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 02 жов, 2018 19:01
Козак-характерник написав:
В найближчі два роки курс бакса стрибне до 70 грн. І відкотиться на 60 грн. Фіксуйте!
Идём по ступенькам рубля. Поддерживаю такие значения.
Хотя, может будет "двойное дно".
С 28-ми зафиксируемся на какое-то время на 35-ти.
А когда все уверуют в очередной "период стабильности" - пойдём на 60-70.
Как вариант: 33-35 увидеть после президентских выборов. А 60-70 - после парламентских
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 02 жов, 2018 19:05
Вкладчик1234 написав: Козак-характерник написав:
В найближчі два роки курс бакса стрибне до 70 грн. І відкотиться на 60 грн. Фіксуйте!
Идём по ступенькам рубля. Поддерживаю такие значения.
Хотя, может будет "двойное дно".
С 28-ми зафиксируемся на какое-то время на 35-ти.
И когда все уверуют в очередной "период стабильности" - пойдём на 60-70
Як вже було...
Розслабили булки і засадили по самі помідори...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 02 жов, 2018 19:58
Козак-характерник
Привіт, куме!
КХ привет.Мы рады тебе.Но вы с 1234 давайте не разводите упаднические настроения.Я как читаю про курс 60-70, так аж слюнки текут.Зачем же вы так шутите.Давайте ближе к реалиям.Сначала нужно взять 30 - психологический рубеж.а дальше будет проще, где 30, там и 32,33,35.Иксперды начнут называть это дыханием рынка, и так постепенно додышимся до 40.Дальше станет очередная психологическая ортметка - 50.Так что попрошу вас не лезть слишком выше, ещё не время.Обвалисты ёлы палы
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:12
Vitl написав:
Я как читаю про курс 60-70, так аж слюнки текут.Зачем же вы так шутите.Обвалисты ёлы палы
Апєрєтіff для стимуляції апетита...
Козак-характерник написав:
Купляв сік "Садочок" по 12 грн. 4 роки тому. Зараз він вже 36 грн. Ітого: *3.
Поправка. Сьогодні в Близенько бачив цей сік за 42 грн. з копійками...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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