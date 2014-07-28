Магазин "Близенько" у Львові.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 16:28
Магазин "Близенько" у Львові.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:42
Ви ще в Опера-Маркет зайдіть
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:09
Козак-характерник
А давайте ще по індексу біг-мака орієнтуватись, чи то пак по індексу банана
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:17
вам до аїрмакса - він спець по червоним цінникам в АТБ
Востаннє редагувалось Diman в Сер 03 жов, 2018 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:34
... Я там по Вашому посиланню правильно ціну угледів?
- сУковичавлювач коштує дорожче моєї нової квартири?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:10
Vitl
В контексте zzzzzzz https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4466694#p4466694 дал ссылку на график выплат долгов от Минфина.
К нашим разговорам о транше. В 1-3 кварталах 2019 там красиво. Вот там роль МВФ с его траншем сыграет существенную роль. То, что я писал о зависимости от времени.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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