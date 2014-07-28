Магазин "Близенько" у Львові.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 03 жов, 2018 16:28
Магазин "Близенько" у Львові.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:42
Ви ще в Опера-Маркет зайдіть
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:09
Козак-характерник
А давайте ще по індексу біг-мака орієнтуватись, чи то пак по індексу банана
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:17
вам до аїрмакса - він спець по червоним цінникам в АТБ
Востаннє редагувалось Diman в Сер 03 жов, 2018 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:34
... Я там по Вашому посиланню правильно ціну угледів?
- сУковичавлювач коштує дорожче моєї нової квартири?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:10
Vitl
В контексте zzzzzzz https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4466694#p4466694 дал ссылку на график выплат долгов от Минфина.
К нашим разговорам о транше. В 1-3 кварталах 2019 там красиво. Вот там роль МВФ с его траншем сыграет существенную роль. То, что я писал о зависимости от времени.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:21
Можно я за Макса выступлю В Сильпо по 29,99 с сегодня 1,93литра Садочек.так что, КХ - марш в Сильпо, и не рассказывай за 42.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:26
Конечно видно, что внешний долг резко возрастёт в сл году.Если с внутренним можно найти способы побороться, то с внешним гораздо тяжелее.И в добавок в 20м году он ещё больше, а в 21м почти такой же.Если заскулили и стали изворачиваться уже сейчас. то что будет погодя.Будет полный ПЭ, однозначно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:28
По валютке опять скукотища, сонное дыхание рынка.Кто б его уже разбудил...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
|