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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1071107210731074
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:28

  mephala написав:
  Козак-характерник написав:Поправка. Сьогодні в Близенько бачив цей сік за 42 грн. з копійками... :P

де ви такі ціни взяли? та 20 грн йому красна ціна.

Магазин "Близенько" у Львові. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:42

  Козак-характерник написав:
  mephala написав:
  Козак-характерник написав:Поправка. Сьогодні в Близенько бачив цей сік за 42 грн. з копійками... :P

де ви такі ціни взяли? та 20 грн йому красна ціна.

Магазин "Близенько" у Львові. :P

Ви ще в Опера-Маркет зайдіть :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:09

Козак-характерник
А давайте ще по індексу біг-мака орієнтуватись, чи то пак по індексу банана
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:17

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Купляв сік "Садочок" по 12 грн. 4 роки тому. Зараз він вже 36 грн. Ітого: *3.

Поправка. Сьогодні в Близенько бачив цей сік за 42 грн. з копійками... :P
вам до аїрмакса - він спець по червоним цінникам в АТБ
Востаннє редагувалось Diman в Сер 03 жов, 2018 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:34

  prodigy написав:
  mephala написав:
  Козак-характерник написав:Поправка. Сьогодні в Близенько бачив цей сік за 42 грн. з копійками... :P

де ви такі ціни взяли? та 20 грн йому красна ціна.


содочок-это вода

сок надо делать самому из фруктов или из чего угодно (сельдерей, дыня и пр.)
https://hurom.com.ua/product/hurom-hw-promaster

... Я там по Вашому посиланню правильно ціну угледів? :shock:
- сУковичавлювач коштує дорожче моєї нової квартири?! :shock: :shock: :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:10

Vitl
В контексте zzzzzzz https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4466694#p4466694 дал ссылку на график выплат долгов от Минфина.
К нашим разговорам о транше. В 1-3 кварталах 2019 там красиво. Вот там роль МВФ с его траншем сыграет существенную роль. То, что я писал о зависимости от времени.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:21

  Diman написав:
  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Купляв сік "Садочок" по 12 грн. 4 роки тому. Зараз він вже 36 грн. Ітого: *3.

Поправка. Сьогодні в Близенько бачив цей сік за 42 грн. з копійками... :P
вам до аїрмакса - він спець по червоним цінникам в АТБ


Можно я за Макса выступлю :wink: В Сильпо по 29,99 с сегодня 1,93литра Садочек.так что, КХ - марш в Сильпо, и не рассказывай за 42.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:26

  ЛАД написав:Vitl
В контексте zzzzzzz https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4466694#p4466694 дал ссылку на график выплат долгов от Минфина.
К нашим разговорам о транше. В 1-3 кварталах 2019 там красиво. Вот там роль МВФ с его траншем сыграет существенную роль. То, что я писал о зависимости от времени.

Конечно видно, что внешний долг резко возрастёт в сл году.Если с внутренним можно найти способы побороться, то с внешним гораздо тяжелее.И в добавок в 20м году он ещё больше, а в 21м почти такой же.Если заскулили и стали изворачиваться уже сейчас. то что будет погодя.Будет полный ПЭ, однозначно. :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:28

По валютке опять скукотища, сонное дыхание рынка.Кто б его уже разбудил...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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