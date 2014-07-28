Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:25

Vitl написав: По валютке опять скукотища, сонное дыхание рынка.Кто б его уже разбудил... По валютке опять скукотища, сонное дыхание рынка.Кто б его уже разбудил...

Всім привіт. Щоб вашу нудь розвіяти, трохи свіжих цифр.Про фінанси:1 Україні в жовтні-грудні поточного року необхідно виплатити 17,25 млрд. гривень, або 0,6 млрд. доларів (за курсом НБУ) за зовнішніми боргами.Про це свідчать дані Міністерства фінансів.В т.ч. Україні необхідно погасити зовнішні борги на 13,71 млрд. гривень і обслужити на 3,53 млрд. гривень (за курсом НБУ - 0,48 млрд. доларів і 0,13 млрд. доларів).Згідно з графіком платежів МВФ, 1 листопада Україна має перерахувати фонду 51 млн. СПЗ (спецправа запозичення), 5 листопада - 257,3 млн. СПЗ, а 3 грудня - 114,3 млн. СПЗ. Сумарно до кінця року Україна має повернути МВФ 422,6 млн. СПЗ або близько 0,6 млрд. доларів.2 В січні-вересні поточного року державний бюджет недовиконано за доходами на 2,7%.Про це сказано в даних Державної казначейської служби.Всього доходи держбюджету за дев'ять місяців поточного року становлять 674,701 млрд. гривень, що на 18,858 млрд. гривень менше від запланованих (693,559 млрд. гривень).3 Обсяг приватних грошових переказів в Україну в квітні-червні поточного року зріс на 24,6% до 2,819 млрд. доларів порівняно з аналогічним періодом 2017 року.Про це свідчать дані Національного банку.Лідером за переказами в Україну є Польща. Перекази з Польщі зросли за звітний період на 13,8% до 890 млн. доларів.Росія на другому місці - обсяг переказів в РФ дещо знизився і становив 346 млн. доларів проти 357 млн. доларів за аналогічний період минулого року.Трійку лідерів замикає США - їх обсяг зріс на 29,9% до 213 млн. доларів.З країн ЄС в Україну надійшло 1,731 млрд. доларів, з країн СНД - 391 млн. доларів.Про експорт:1 В січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року експорт товарів з України збільшився на 12,7%, або на 2,9 млрд. доларів до 26,9 млрд. доларів.Про цесказано в повідомленні міністерства економічного розвитку і торгівлі.В товарній структурі експорту продукція АПК забезпечила 9,8 млрд. доларів (36,4%), продукція металургійного комплексу - 7,2 млрд. доларів (26,8%), машинобудування - 3,2 млрд. доларів (11,8%), хімічна промисловість - 1,5 млрд. доларів, деревина і паперова маса - 1,2 млрд. доларів, продукція легкої промисловості - 716,7 млн. доларів і інші.В географічній структурі експорту українських товарів 42,1%, або 11,311 млрд. доларів припало на країни Європейського Союзу, 28,9% або 7,754 млрд. на Азію, 15,2% або 4,077 млрд. на СНД, 9,2% або 2,476 на Африку, 3,3 або 887,3 млн. на Америку і 0,1% або 27,7 млн. доларів на Австралію і Океанію.2 Президент Туреччини Р.Ердоган своїм указом ввів квотування імпорту металопродукції з митом 25% на обсяги понад квоту до 4 травня 2019 року.Єврокомісія продовжила антидемпінгове мито щодо імпорту труб з України в розмірі 12,3-25,7% і з Росії - в розмірі 24,1-35,8%.Про це сказано в повідомленні в офіційному журналі Європейського союзу.Про газ:1 Україна збільшила запаси газу в (ПСГ) в 2,2 разу, або на 8 746,53 млн. куб. м, до 16 184,7 млн. куб. м з початку стартував 9 квітня сезону закачування.Про це свідчать оперативні дані компанії "Укртрансгаз".З початку вересня в ПСГ було закачано 1 562,02 млн. куб. м газу.Середньодобовий обсяг закачування газу з початку вересня 53,5 млн. куб. м.Станом на 29 вересня 2018 року, в ПСГ було 16 184,7 млн. куб. м газу, що на 1%, або на 169,47 млн. куб. м менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (16 354,17 млн. куб. м).2 В січні-вересні 2018 року Україна знизила видобуток природного газу на 0,03%, або на 4,7 млн. куб. м, до 15 484,538 млн. куб. м порівняно з аналогічним періодом 2017 року (15 489,272 млн. куб. м).Про це свідчать оперативні дані оператора компанії "Укртрансгаз".3 В січні-вересні 2018 року Україна знизила імпорт природного газу на 24,6%, або на 2 636,8 млн. куб. м, до 8,064 млрд. куб.м порівняно з аналогічним періодом 2017 року (10,7 млрд. куб м).4 В січні-вересні 2018 року Україна знизила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом із компанією "Газпром" (Росія) на 7%, або на 4 914,404 млн. куб. м до 65 443,678 млн. куб. м порівняно з аналогічним періодом 2017 року (70 358,082 млн. куб. м).Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження заявляє, що в січні-вересні було введено в експлуатацію об'єкти відновлюваної енергетики загальною потужністю майже 500 МВт, що понад удвічі більше, ніж за аналогічний період 2017 року.Про це сказано в повідомленні агентства.Ну і вишня на тортик:Большая приватизация откладывается