Магазин "Близенько" у Львові.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 16:28
Магазин "Близенько" у Львові.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:42
Ви ще в Опера-Маркет зайдіть
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:09
Козак-характерник
А давайте ще по індексу біг-мака орієнтуватись, чи то пак по індексу банана
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:17
вам до аїрмакса - він спець по червоним цінникам в АТБ
Востаннє редагувалось Diman в Сер 03 жов, 2018 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:34
... Я там по Вашому посиланню правильно ціну угледів?
- сУковичавлювач коштує дорожче моєї нової квартири?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:10
Vitl
В контексте zzzzzzz https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4466694#p4466694 дал ссылку на график выплат долгов от Минфина.
К нашим разговорам о транше. В 1-3 кварталах 2019 там красиво. Вот там роль МВФ с его траншем сыграет существенную роль. То, что я писал о зависимости от времени.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:21
Можно я за Макса выступлю В Сильпо по 29,99 с сегодня 1,93литра Садочек.так что, КХ - марш в Сильпо, и не рассказывай за 42.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:26
Конечно видно, что внешний долг резко возрастёт в сл году.Если с внутренним можно найти способы побороться, то с внешним гораздо тяжелее.И в добавок в 20м году он ещё больше, а в 21м почти такой же.Если заскулили и стали изворачиваться уже сейчас. то что будет погодя.Будет полный ПЭ, однозначно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:28
По валютке опять скукотища, сонное дыхание рынка.Кто б его уже разбудил...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:25
Всім привіт. Щоб вашу нудь розвіяти, трохи свіжих цифр.
Про фінанси:
1 Україні в жовтні-грудні поточного року необхідно виплатити 17,25 млрд. гривень, або 0,6 млрд. доларів (за курсом НБУ) за зовнішніми боргами.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
В т.ч. Україні необхідно погасити зовнішні борги на 13,71 млрд. гривень і обслужити на 3,53 млрд. гривень (за курсом НБУ - 0,48 млрд. доларів і 0,13 млрд. доларів).
Згідно з графіком платежів МВФ, 1 листопада Україна має перерахувати фонду 51 млн. СПЗ (спецправа запозичення), 5 листопада - 257,3 млн. СПЗ, а 3 грудня - 114,3 млн. СПЗ. Сумарно до кінця року Україна має повернути МВФ 422,6 млн. СПЗ або близько 0,6 млрд. доларів.
2 В січні-вересні поточного року державний бюджет недовиконано за доходами на 2,7%.
Про це сказано в даних Державної казначейської служби.
Всього доходи держбюджету за дев'ять місяців поточного року становлять 674,701 млрд. гривень, що на 18,858 млрд. гривень менше від запланованих (693,559 млрд. гривень).
3 Обсяг приватних грошових переказів в Україну в квітні-червні поточного року зріс на 24,6% до 2,819 млрд. доларів порівняно з аналогічним періодом 2017 року.
Про це свідчать дані Національного банку.
Лідером за переказами в Україну є Польща. Перекази з Польщі зросли за звітний період на 13,8% до 890 млн. доларів.
Росія на другому місці - обсяг переказів в РФ дещо знизився і становив 346 млн. доларів проти 357 млн. доларів за аналогічний період минулого року.
Трійку лідерів замикає США - їх обсяг зріс на 29,9% до 213 млн. доларів.
З країн ЄС в Україну надійшло 1,731 млрд. доларів, з країн СНД - 391 млн. доларів.
Про експорт:
1 В січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року експорт товарів з України збільшився на 12,7%, або на 2,9 млрд. доларів до 26,9 млрд. доларів.
Про цесказано в повідомленні міністерства економічного розвитку і торгівлі.
В товарній структурі експорту продукція АПК забезпечила 9,8 млрд. доларів (36,4%), продукція металургійного комплексу - 7,2 млрд. доларів (26,8%), машинобудування - 3,2 млрд. доларів (11,8%), хімічна промисловість - 1,5 млрд. доларів, деревина і паперова маса - 1,2 млрд. доларів, продукція легкої промисловості - 716,7 млн. доларів і інші.
В географічній структурі експорту українських товарів 42,1%, або 11,311 млрд. доларів припало на країни Європейського Союзу, 28,9% або 7,754 млрд. на Азію, 15,2% або 4,077 млрд. на СНД, 9,2% або 2,476 на Африку, 3,3 або 887,3 млн. на Америку і 0,1% або 27,7 млн. доларів на Австралію і Океанію.
2 Президент Туреччини Р.Ердоган своїм указом ввів квотування імпорту металопродукції з митом 25% на обсяги понад квоту до 4 травня 2019 року.
Єврокомісія продовжила антидемпінгове мито щодо імпорту труб з України в розмірі 12,3-25,7% і з Росії - в розмірі 24,1-35,8%.
Про це сказано в повідомленні в офіційному журналі Європейського союзу.
Про газ:
1 Україна збільшила запаси газу в (ПСГ) в 2,2 разу, або на 8 746,53 млн. куб. м, до 16 184,7 млн. куб. м з початку стартував 9 квітня сезону закачування.
Про це свідчать оперативні дані компанії "Укртрансгаз".
З початку вересня в ПСГ було закачано 1 562,02 млн. куб. м газу.
Середньодобовий обсяг закачування газу з початку вересня 53,5 млн. куб. м.
Станом на 29 вересня 2018 року, в ПСГ було 16 184,7 млн. куб. м газу, що на 1%, або на 169,47 млн. куб. м менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (16 354,17 млн. куб. м).
2 В січні-вересні 2018 року Україна знизила видобуток природного газу на 0,03%, або на 4,7 млн. куб. м, до 15 484,538 млн. куб. м порівняно з аналогічним періодом 2017 року (15 489,272 млн. куб. м).
Про це свідчать оперативні дані оператора компанії "Укртрансгаз".
3 В січні-вересні 2018 року Україна знизила імпорт природного газу на 24,6%, або на 2 636,8 млн. куб. м, до 8,064 млрд. куб.м порівняно з аналогічним періодом 2017 року (10,7 млрд. куб м).
4 В січні-вересні 2018 року Україна знизила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом із компанією "Газпром" (Росія) на 7%, або на 4 914,404 млн. куб. м до 65 443,678 млн. куб. м порівняно з аналогічним періодом 2017 року (70 358,082 млн. куб. м).
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження заявляє, що в січні-вересні було введено в експлуатацію об'єкти відновлюваної енергетики загальною потужністю майже 500 МВт, що понад удвічі більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Про це сказано в повідомленні агентства.
Ну і вишня на тортик:
Большая приватизация откладывается
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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