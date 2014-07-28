Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:18

orest



Привет.Хорошие цифры.Но данные опять разноречивы.Что то тянет вниз, что то вверх.Больше склоняюсь вниз, т к вверх опять же плюсы не есть собственностью государства.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.