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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1072107310741075
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:01

orest

приватизация откладывается на всегда...дешевле сломать,отдать металл на скраб и построить новые предприятия...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:18

orest

Привет.Хорошие цифры.Но данные опять разноречивы.Что то тянет вниз, что то вверх.Больше склоняюсь вниз, т к вверх опять же плюсы не есть собственностью государства.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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