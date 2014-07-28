orest
приватизация откладывается на всегда...дешевле сломать,отдать металл на скраб и построить новые предприятия...
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:01
orest
приватизация откладывается на всегда...дешевле сломать,отдать металл на скраб и построить новые предприятия...
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:18
orest
Привет.Хорошие цифры.Но данные опять разноречивы.Что то тянет вниз, что то вверх.Больше склоняюсь вниз, т к вверх опять же плюсы не есть собственностью государства.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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