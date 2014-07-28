orest
приватизация откладывается на всегда...дешевле сломать,отдать металл на скраб и построить новые предприятия...
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:01
orest
приватизация откладывается на всегда...дешевле сломать,отдать металл на скраб и построить новые предприятия...
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:18
orest
Привет.Хорошие цифры.Но данные опять разноречивы.Что то тянет вниз, что то вверх.Больше склоняюсь вниз, т к вверх опять же плюсы не есть собственностью государства.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:46
Что, по-вашему, работает на укрепление грн?
Рост экспорта? Так импорт вырос сильнее.
Что ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:39
Всё что в плюсе.Просто применять арифметику неуместно, т к вы сами пишите. что процесс идёт во времени.Дебет с кредитом обновляются не одновременно.И мы не знаем что в бОльшей степени повлияет именно на курс.Баланс это одно, а курс это другое.В краткосроке как и писал, надеялся на снижение доллара под выплаты.Вон пургеныч через пару недель обещает воплощение обвала, посмотрим.Я - за, а на деле маловероятно.Пока вижу сценарий таким, что плавно будут подходить к бюджетному курсу.И продавливать вниз для дешёвого закупа, когда есть такая возможность, как сегодня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:58
Vitl
В плюсе увидел ем в посте orest"а только рост экспорта. Всё остальное либо -, либо более-менее нейтрально.
В итоге курс определяется именно балансом. С тем, что приток-отток валюты происходят не одновременно и равномерно и, соответственно, могут вызывать колебания курса в обе стороны, полностью согласен.
Бюджетный курс (во всяком случае, среднегодовой) мы уже точно не выполнили, поэтому, на мой взгляд, о нём можно забыть.
Если под пургенычем имеете ввиду Trast"а, то он, как понимаю, ожидает 18-19 числа сообщения об отсутствии соглашения с МВФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:23
Курс регулируемый в ручную от баланса мало зависит.В бюджете есть курс на конец года, кроме среднего.Отсутствие соглашения с мвф сначала качнёт курс вверх, а потом вызовет падение доллара, т к будут приняты админмеры и другие для закупа в закрома.Конечно, когда то не за горами это всё аукнется очень сильно.Но будет ли это уже волновать тех, кто сейчас это делает
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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