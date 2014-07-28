orest
приватизация откладывается на всегда...дешевле сломать,отдать металл на скраб и построить новые предприятия...
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:01
orest
приватизация откладывается на всегда...дешевле сломать,отдать металл на скраб и построить новые предприятия...
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:18
orest
Привет.Хорошие цифры.Но данные опять разноречивы.Что то тянет вниз, что то вверх.Больше склоняюсь вниз, т к вверх опять же плюсы не есть собственностью государства.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:46
Что, по-вашему, работает на укрепление грн?
Рост экспорта? Так импорт вырос сильнее.
Что ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:39
Всё что в плюсе.Просто применять арифметику неуместно, т к вы сами пишите. что процесс идёт во времени.Дебет с кредитом обновляются не одновременно.И мы не знаем что в бОльшей степени повлияет именно на курс.Баланс это одно, а курс это другое.В краткосроке как и писал, надеялся на снижение доллара под выплаты.Вон пургеныч через пару недель обещает воплощение обвала, посмотрим.Я - за, а на деле маловероятно.Пока вижу сценарий таким, что плавно будут подходить к бюджетному курсу.И продавливать вниз для дешёвого закупа, когда есть такая возможность, как сегодня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:58
Vitl
В плюсе увидел ем в посте orest"а только рост экспорта. Всё остальное либо -, либо более-менее нейтрально.
В итоге курс определяется именно балансом. С тем, что приток-отток валюты происходят не одновременно и равномерно и, соответственно, могут вызывать колебания курса в обе стороны, полностью согласен.
Бюджетный курс (во всяком случае, среднегодовой) мы уже точно не выполнили, поэтому, на мой взгляд, о нём можно забыть.
Если под пургенычем имеете ввиду Trast"а, то он, как понимаю, ожидает 18-19 числа сообщения об отсутствии соглашения с МВФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:23
Курс регулируемый в ручную от баланса мало зависит.В бюджете есть курс на конец года, кроме среднего.Отсутствие соглашения с мвф сначала качнёт курс вверх, а потом вызовет падение доллара, т к будут приняты админмеры и другие для закупа в закрома.Конечно, когда то не за горами это всё аукнется очень сильно.Но будет ли это уже волновать тех, кто сейчас это делает
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:49
Не выполнили средний, тем более можно не выполнить на конец года - он мало на что влияет.
По изменениям курса, возможно, Вы правы. Хотя на сильное падение доллара не рассчитываю. Могу поверить в скачок до 29 и снижение к 28,5-28,6. Правда, я больше ожидаю более-менее равномерного роста доллара. Значительный "закуп в закрома", по-моему, организовать не удастся - не с чего закупать.
Курс у нас, конечно, регулируемый, но в последнее время всё же относительно мягко. Админмеры и пр., конечно при необходимости, будут приняты, но это поможет только сдержать рост. Независимость от баланса мы вряд ли можем себе сегодня позволить на какой-то заметный срок.
Естественно, всё имхо. Возможно, не прав.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:30
ЛАД
Независимость от баланса мы вряд ли можем себе сегодня позволить на какой-то заметный срок.
Вот я и повторяю, как иногда шутят - выглядываем в окно и видим, что доллар падает, а баланс отрицательный.Это и говорит об управляемости.К концу года краткосрочно даю 80% что коснёмся 30.Для "них" это мало что изменит, а рынок переварит и успокоится.Сезонность хоть и видоизменённая всё равно будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:31
Більше виросло те, чого більше з тіні витягнули (якщо мова про імпорт-експорт, то з контрабанди). Ще раз повторюю, ріст експорту на 20+% при рості промислового виробництва в межах статистичної похибки (2%
Якщо Ви уважно читали те, що я виклав сьогодні, то мусіли бачити падіння імпорту газу на 2 637 млн куб при ціні в 300 дол за тис м куб (
Невже немає думок???
Ось і основний плюс для грн. – як не крути детінізація + реекспорт капіталу (навіть через ті ж ОВДП «нерезидентів», недавні єврооблігації). Заробітчанські гроші також вагомий аргумент, який вирівнює мінус торгбалансу, послуги (те ж ІТ).
Зараз ще банки заставлять докапіталізуватися на мінімум 6 млрд грн. плюс Центренерго на 6 млрд в листопаді-грудні. Під це «любі друзі-інвестори» злиють валюту. А це під 0,5 млрд (підозріло майже всі зовнішні виплати цього року).
Оце треба бачити і на це треба звертати увагу при прогнозі курсу. Рік інакший ніж попередні, ключові чинники інші. Не треба нагнітати. Ці пошуки негативу уже дещо підозрілі…
Я не говорю що йдуть фундаментальні позитивні процеси, але ми можемо не побачити навіть 29 не те що 30 чи взагалі ужас-ужас. Ми ж тут адекватний аналіз проводимо, чи я щось пропустив? Політичний срач і сінусотрастівські сни в інших місцях…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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