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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1072107310741075
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:01

orest

приватизация откладывается на всегда...дешевле сломать,отдать металл на скраб и построить новые предприятия...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:18

orest

Привет.Хорошие цифры.Но данные опять разноречивы.Что то тянет вниз, что то вверх.Больше склоняюсь вниз, т к вверх опять же плюсы не есть собственностью государства.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:46

  Vitl написав:orest

Привет.Хорошие цифры.Но данные опять разноречивы.Что то тянет вниз, что то вверх.Больше склоняюсь вниз, т к вверх опять же плюсы не есть собственностью государства.

Что, по-вашему, работает на укрепление грн?
Рост экспорта? Так импорт вырос сильнее.
Что ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:39

  ЛАД написав:
  Vitl написав:orest

Привет.Хорошие цифры.Но данные опять разноречивы.Что то тянет вниз, что то вверх.Больше склоняюсь вниз, т к вверх опять же плюсы не есть собственностью государства.

Что, по-вашему, работает на укрепление грн?
Рост экспорта? Так импорт вырос сильнее.
Что ещё?

Всё что в плюсе.Просто применять арифметику неуместно, т к вы сами пишите. что процесс идёт во времени.Дебет с кредитом обновляются не одновременно.И мы не знаем что в бОльшей степени повлияет именно на курс.Баланс это одно, а курс это другое.В краткосроке как и писал, надеялся на снижение доллара под выплаты.Вон пургеныч через пару недель обещает воплощение обвала, посмотрим.Я - за, а на деле маловероятно.Пока вижу сценарий таким, что плавно будут подходить к бюджетному курсу.И продавливать вниз для дешёвого закупа, когда есть такая возможность, как сегодня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:58

Vitl
В плюсе увидел ем в посте orestтолько рост экспорта. Всё остальное либо -, либо более-менее нейтрально.
В итоге курс определяется именно балансом. С тем, что приток-отток валюты происходят не одновременно и равномерно и, соответственно, могут вызывать колебания курса в обе стороны, полностью согласен.
Бюджетный курс (во всяком случае, среднегодовой) мы уже точно не выполнили, поэтому, на мой взгляд, о нём можно забыть.

Если под пургенычем имеете ввиду Trast"а, то он, как понимаю, ожидает 18-19 числа сообщения об отсутствии соглашения с МВФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:23

  ЛАД написав:Vitl
В плюсе увидел ем в посте orestтолько рост экспорта. Всё остальное либо -, либо более-менее нейтрально.
В итоге курс определяется именно балансом. С тем, что приток-отток валюты происходят не одновременно и равномерно и, соответственно, могут вызывать колебания курса в обе стороны, полностью согласен.
Бюджетный курс (во всяком случае, среднегодовой) мы уже точно не выполнили, поэтому, на мой взгляд, о нём можно забыть.

Если под пургенычем имеете ввиду Trast"а, то он, как понимаю, ожидает 18-19 числа сообщения об отсутствии соглашения с МВФ.


Курс регулируемый в ручную от баланса мало зависит.В бюджете есть курс на конец года, кроме среднего.Отсутствие соглашения с мвф сначала качнёт курс вверх, а потом вызовет падение доллара, т к будут приняты админмеры и другие для закупа в закрома.Конечно, когда то не за горами это всё аукнется очень сильно.Но будет ли это уже волновать тех, кто сейчас это делает :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:49

  Vitl написав:...........
Курс регулируемый в ручную от баланса мало зависит.В бюджете есть курс на конец года, кроме среднего.Отсутствие соглашения с мвф сначала качнёт курс вверх, а потом вызовет падение доллара, т к будут приняты админмеры и другие для закупа в закрома.Конечно, когда то не за горами это всё аукнется очень сильно.Но будет ли это уже волновать тех, кто сейчас это делает :?:

Не выполнили средний, тем более можно не выполнить на конец года - он мало на что влияет. :)
По изменениям курса, возможно, Вы правы. Хотя на сильное падение доллара не рассчитываю. Могу поверить в скачок до 29 и снижение к 28,5-28,6. Правда, я больше ожидаю более-менее равномерного роста доллара. Значительный "закуп в закрома", по-моему, организовать не удастся - не с чего закупать.
Курс у нас, конечно, регулируемый, но в последнее время всё же относительно мягко. Админмеры и пр., конечно при необходимости, будут приняты, но это поможет только сдержать рост. Независимость от баланса мы вряд ли можем себе сегодня позволить на какой-то заметный срок.
Естественно, всё имхо. Возможно, не прав. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:30

ЛАД
Независимость от баланса мы вряд ли можем себе сегодня позволить на какой-то заметный срок.

Вот я и повторяю, как иногда шутят - выглядываем в окно и видим, что доллар падает, а баланс отрицательный.Это и говорит об управляемости.К концу года краткосрочно даю 80% что коснёмся 30.Для "них" это мало что изменит, а рынок переварит и успокоится.Сезонность хоть и видоизменённая всё равно будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:31

  ЛАД написав:Vitl
В плюсе увидел ем в посте orestтолько рост экспорта. Всё остальное либо -, либо более-менее нейтрально.
В итоге курс определяется именно балансом. С тем, что приток-отток валюты происходят не одновременно и равномерно и, соответственно, могут вызывать колебания курса в обе стороны, полностью согласен.
Бюджетный курс (во всяком случае, среднегодовой) мы уже точно не выполнили, поэтому, на мой взгляд, о нём можно забыть.

Если под пургенычем имеете ввиду Trast"а, то он, как понимаю, ожидает 18-19 числа сообщения об отсутствии соглашения с МВФ.

Більше виросло те, чого більше з тіні витягнули (якщо мова про імпорт-експорт, то з контрабанди). Ще раз повторюю, ріст експорту на 20+% при рості промислового виробництва в межах статистичної похибки (2% http://edclub.com.ua/analityka/promyslo ... -2018-roku ) звідки взявся??? Урожай сг не більше, а експорт росте також на 20-30%. Я уже задавав раз питання про сг: виняткові чорноземи, уже світові технології, добрива, сучасна техніка, а врожайність в рази менша ніж в світі на гірших землях. Як??? Ніхто не задумувався?
Якщо Ви уважно читали те, що я виклав сьогодні, то мусіли бачити падіння імпорту газу на 2 637 млн куб при ціні в 300 дол за тис м куб (https://www.rbc.ua/ukr/news/srednyaya-s ... 68085.html ) – майже 800 млн дол. зменшення одної з головних статей. Мільйони активного населення на заробітках, менше споживають імпортної картоплі-свинини, ліків, китайських-турецьких трусів. А імпорт росте…
Невже немає думок???
Ось і основний плюс для грн. – як не крути детінізація + реекспорт капіталу (навіть через ті ж ОВДП «нерезидентів», недавні єврооблігації). Заробітчанські гроші також вагомий аргумент, який вирівнює мінус торгбалансу, послуги (те ж ІТ).
Зараз ще банки заставлять докапіталізуватися на мінімум 6 млрд грн. плюс Центренерго на 6 млрд в листопаді-грудні. Під це «любі друзі-інвестори» злиють валюту. А це під 0,5 млрд (підозріло майже всі зовнішні виплати цього року).
Оце треба бачити і на це треба звертати увагу при прогнозі курсу. Рік інакший ніж попередні, ключові чинники інші. Не треба нагнітати. Ці пошуки негативу уже дещо підозрілі…
Я не говорю що йдуть фундаментальні позитивні процеси, але ми можемо не побачити навіть 29 не те що 30 чи взагалі ужас-ужас. Ми ж тут адекватний аналіз проводимо, чи я щось пропустив? Політичний срач і сінусотрастівські сни в інших місцях…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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