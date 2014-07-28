Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:31

orest

Орест, я не цитирую, чтобы много не было.Но чем тебя смущает обсуждение 30.Эту цифру не тут в теме придумали, а объявили сверху.И 29 мы уже в прошлом году почти потрогали.Я когда пишу о 35+, то конечно шучу, хотя и в этой цифре есть доля истины и вероятности(38 мы уже видели).Да, обстоятельства изменились.Но к сож веры нету и рука на пульсе, и в любую минуту может оказаться, что нас наколят ещё раз.Вы с ЛАД ом на вещи просто посмотрели под разными углами.Я откровенный свн, объективно всегда рад констатировать и укрепление гривны, но нельзя сейчас не замечать, что дела плохи.Или факт. что звр опустились ниже 3х мес импорта ни о чём не говорит.Ты всё о плюсах, а в звр фига.Теперь о перспективах...да я верю и очень хочется чтобы мы пошли вперёд из трясины в кот встряли.Но впереди такой валютодефицит, шо мама не горюй.Суммы возврата будут расти.И как с этим бороться.Может после выборов кто то найдётся(найдутся) кто знает.Но те кто сейчас я точно вижу что не знают.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.