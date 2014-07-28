orest написав:
Не треба нагнітати. Ці пошуки негативу уже дещо підозрілі…
Я не говорю що йдуть фундаментальні позитивні процеси, але ми можемо не побачити навіть 29 не те що 30 чи взагалі ужас-ужас. Ми ж тут адекватний аналіз проводимо, чи я щось пропустив? Політичний срач і сінусотрастівські сни в інших місцях…
Адекватний аналіз в нашій папуасії, прошу, це ви так жартуєте?
Подивимось реальності у вічі.
Журналісти: всіх, хто міг висвітлити щось темне, повідстрілювали. Залишились лише лизуни.
Медіа: чомусь тільки зараз перед виборами з"ясувалось, що у нас, виявляється, працюють ворожі телеканали (чотири роки
), і тільки зараз їх треба заборонити, зрозуміло, що залишаться лише лизуни.
Політика: всіх, хто проти, вже зачистили, Міхо, Вєру, ну і інших. Залишаться всі ті, хто був при попередниках (як це не дивно, всі вони були або в раді, або міністрами у попередників, або лизали деінде ще).
Партії: всіх, за кого потенційно міг проголосувати пенсіонер (соціалісти, комуністи) заборонили.
ЦВК: ну звичайно, під вибори новий цвк, і звичайно, що там немає представників заборонених партій.
І звичайно, економіка, куди ж без неї:
борги хто коли і як буде віддавати, ось всі ті ярди долларів, ну ок, лише 0,6 до НГ, але скільки тих ярдів у 19-20-21 роках, перезаймуть під 9-10% річних, а відсотки на відсотки хто буде віддавати і коли?
І про те, як всі ми любимо ПЖ і робимо ку: ну так, якихось декілька місяців Київ без гарячої води, і в холодних квартирах, але всі продовжують любити ПЖ і робити ку. Я вже здригаюсь думати про інші міста, де ситуація ще гірша і часом немає навіть холодної води.
А загалом, якщо закрити очі на всю цю тіпа неправду, тоді можна робити адекватні аналізи.