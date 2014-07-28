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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:55
Vitl Я не проти обговорення 30 чи 35 чи ще якогось рівня. Я проти необгрунтованих озвучень. Мають бути вагомі аргументи і актуальні на даний відрізок чинники.
Ж...пи ні зараз ні на відрізку в кілька місяців не бачу. Мораторій закінчився, податкова перевіряє. Три з хвостиком роки, є що рити. Також наповнять чуточку бюджет...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:04
orest написав:
Не треба нагнітати. Ці пошуки негативу уже дещо підозрілі…
Я не говорю що йдуть фундаментальні позитивні процеси, але ми можемо не побачити навіть 29 не те що 30 чи взагалі ужас-ужас. Ми ж тут адекватний аналіз проводимо, чи я щось пропустив? Політичний срач і сінусотрастівські сни в інших місцях…
Адекватний аналіз в нашій папуасії, прошу, це ви так жартуєте?
Подивимось реальності у вічі.
Журналісти: всіх, хто міг висвітлити щось темне, повідстрілювали. Залишились лише лизуни.
Медіа: чомусь тільки зараз перед виборами з"ясувалось, що у нас, виявляється, працюють ворожі телеканали (чотири роки
), і тільки зараз їх треба заборонити, зрозуміло, що залишаться лише лизуни.
Політика: всіх, хто проти, вже зачистили, Міхо, Вєру, ну і інших. Залишаться всі ті, хто був при попередниках (як це не дивно, всі вони були або в раді, або міністрами у попередників, або лизали деінде ще).
Партії: всіх, за кого потенційно міг проголосувати пенсіонер (соціалісти, комуністи) заборонили.
ЦВК: ну звичайно, під вибори новий цвк, і звичайно, що там немає представників заборонених партій.
І звичайно, економіка, куди ж без неї:
борги хто коли і як буде віддавати, ось всі ті ярди долларів, ну ок, лише 0,6 до НГ, але скільки тих ярдів у 19-20-21 роках, перезаймуть під 9-10% річних, а відсотки на відсотки хто буде віддавати і коли?
І про те, як всі ми любимо ПЖ і робимо ку: ну так, якихось декілька місяців Київ без гарячої води, і в холодних квартирах, але всі продовжують любити ПЖ і робити ку. Я вже здригаюсь думати про інші міста, де ситуація ще гірша і часом немає навіть холодної води.
А загалом, якщо закрити очі на всю цю тіпа неправду, тоді можна робити адекватні аналізи.
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10/9/9
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:35
10/9/9
Дело не в этом негативе.Орест при желании мог бы навалить в пять раз больше.Он и сам это знает.Но сложнее найти позитивы, он их и ищет.В чём то всё таки мы продвинулись.Лично я испытываю неприязнь к происходящему из за поголовной брехни и преувеличения, поэтому даже не хочу искать позитивы.Но они есть, потихоньку возвращаемся к уровню 13го.Я когда вспоминал за курс 38, то оговаривался, что многое изменилось, и сейчас 38 нереально.Хотя нбу считает, что реально, если...как там было...нет транша, падение цен на экспорт.Но сейчас такой курс вызовет социальный взрыв, т к цены сразу отреагируют.А цены и при текущем курсе ой ой.Ну и вообще - не будем откровенными обвалистами.Дела с курсом имеют плохую перспективу, но вот нынче МБ завалили валютой и нбу выкупал.А ведь на дворе уже осень, но курс не токмо вверх ходит, а и вниз.С политическими выкладками очень согласен, даже и добавил бы кое чего.Но нежелательно тут про политику, коснулись в контексте и буде.Хотя выходные...но без фанатизма.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:51
10/9/9 написав: orest написав:
Не треба нагнітати. Ці пошуки негативу уже дещо підозрілі…
Я не говорю що йдуть фундаментальні позитивні процеси, але ми можемо не побачити навіть 29 не те що 30 чи взагалі ужас-ужас. Ми ж тут адекватний аналіз проводимо, чи я щось пропустив? Політичний срач і сінусотрастівські сни в інших місцях…
Адекватний аналіз в нашій папуасії, прошу, це ви так жартуєте?
Подивимось реальності у вічі.
Журналісти: всіх, хто міг висвітлити щось темне, повідстрілювали. Залишились лише лизуни.
Медіа: чомусь тільки зараз перед виборами з"ясувалось, що у нас, виявляється, працюють ворожі телеканали (чотири роки
), і тільки зараз їх треба заборонити, зрозуміло, що залишаться лише лизуни.
Політика: всіх, хто проти, вже зачистили, Міхо, Вєру, ну і інших. Залишаться всі ті, хто був при попередниках (як це не дивно, всі вони були або в раді, або міністрами у попередників, або лизали деінде ще).
Партії: всіх, за кого потенційно міг проголосувати пенсіонер (соціалісти, комуністи) заборонили.
ЦВК: ну звичайно, під вибори новий цвк, і звичайно, що там немає представників заборонених партій.
І звичайно, економіка, куди ж без неї:
борги хто коли і як буде віддавати, ось всі ті ярди долларів, ну ок, лише 0,6 до НГ, але скільки тих ярдів у 19-20-21 роках, перезаймуть під 9-10% річних, а відсотки на відсотки хто буде віддавати і коли?
І про те, як всі ми любимо ПЖ і робимо ку: ну так, якихось декілька місяців Київ без гарячої води, і в холодних квартирах, але всі продовжують любити ПЖ і робити ку. Я вже здригаюсь думати про інші міста, де ситуація ще гірша і часом немає навіть холодної води.
А загалом, якщо закрити очі на всю цю тіпа неправду, тоді можна робити адекватні аналізи.
И смех и грех!
Особенно порадовало про синусотрастовские сны и адекватный анализ,это тот момент,когда вспоминаешь фразу "как далеки они были от народа",в данном случае реальности.
Уважаемый, Орест,напомните,пожалуйста,как вам ваш адекватный анализ и обсуждение помогло предвидеть начало роста курса с 20 июня?
Напомните,пожалуйста,хоть одного украинского супераналитика,который в июле сказал бы,что в середине августа курс будет 27,6,а в конце 28.5?
Не вспомнили?
Я тоже не помню и никакой адекватный анализ,в том числе и ваш не смог этого предугадать!
Знаете почему?
Потому что курс никак не зависит от тех цифр,которые вы здесь постите, как и факторы за или против гривны.
вы видите только поверхность моря,но не видите того,что творится под водой!
Если вы меня спросите,почему ж ты такой умный ошибся с курсом в сентябре,когда говорил,что будет 30.
Отвечу-подводные течения изменились после приезда в сентябре МВФ и пошло не так,как думалось,поэтому курс остановился и откатился и фактически замер,пока прорабатывается новая стратегия и тактика,которая ещё не вступила в действие,поэтому о движениях дальнейших курса можно будет уже говорить после озвучивания цен на газ,а также ещё некоторых очень важных цифр,о которых никто из вас не говорит.
П.С.Правильный анализ не возможен априори,если вы пытаетесь решить уравнение с тремя неизвестными.
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sinus
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