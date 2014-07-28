Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:04

orest написав: Не треба нагнітати. Ці пошуки негативу уже дещо підозрілі…

Я не говорю що йдуть фундаментальні позитивні процеси, але ми можемо не побачити навіть 29 не те що 30 чи взагалі ужас-ужас. Ми ж тут адекватний аналіз проводимо, чи я щось пропустив? Політичний срач і сінусотрастівські сни в інших місцях… Не треба нагнітати. Ці пошуки негативу уже дещо підозрілі…Я не говорю що йдуть фундаментальні позитивні процеси, але ми можемо не побачити навіть 29 не те що 30 чи взагалі ужас-ужас. Ми ж тут адекватний аналіз проводимо, чи я щось пропустив? Політичний срач і сінусотрастівські сни в інших місцях…

Адекватний аналіз в нашій папуасії, прошу, це ви так жартуєте?Подивимось реальності у вічі.Журналісти: всіх, хто міг висвітлити щось темне, повідстрілювали. Залишились лише лизуни.Медіа: чомусь тільки зараз перед виборами з"ясувалось, що у нас, виявляється, працюють ворожі телеканали (), і тільки зараз їх треба заборонити, зрозуміло, що залишаться лише лизуни.Політика: всіх, хто проти, вже зачистили, Міхо, Вєру, ну і інших. Залишаться всі ті, хто був при попередниках (як це не дивно, всі вони були або в раді, або міністрами у попередників, або лизали деінде ще).Партії: всіх, за кого потенційно міг проголосувати пенсіонер (соціалісти, комуністи) заборонили.ЦВК: ну звичайно, під вибори новий цвк, і звичайно, що там немає представників заборонених партій.І звичайно, економіка, куди ж без неї:борги хто коли і як буде віддавати, ось всі ті ярди долларів, ну ок, лише 0,6 до НГ, але скільки тих ярдів у 19-20-21 роках, перезаймуть під 9-10% річних, а відсотки на відсотки хто буде віддавати і коли?І про те, як всі ми любимо ПЖ і робимо ку: ну так, якихось декілька місяців Київ без гарячої води, і в холодних квартирах, але всі продовжують любити ПЖ і робити ку. Я вже здригаюсь думати про інші міста, де ситуація ще гірша і часом немає навіть холодної води.А загалом, якщо закрити очі на всю цю тіпа неправду, тоді можна робити адекватні аналізи.