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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1074107510761077
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:02

  tea написав:
  orest написав: Заробітчанські гроші також вагомий аргумент, який вирівнює мінус торгбалансу

Продовжу дискусію про гроші заробітчан,а точніше - а куди ж вони потім будуть витрачені.
Частина грошей буде витрачена на дрібні покупки - побутова техніка (імпорт),гаджети (імпорт),меблі (матеріал переважно імпорт).
Частина грошей накопичуютья і будуть витрачені на великі покупки - автомобіль (імпорт),купівля квартири або будівництво будинку (матеріали як мінімум відсотків на 30 - імпорт).
З того,що я написав тільки витрати на купівлю квартири не потягнуть імпорт.Але ж продавець квартири куди витратить гроші?


автомобили исключите-дешевле купить за бугром
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:21

  prodigy написав:
  tea написав:Продовжу дискусію про гроші заробітчан,а точніше - а куди ж вони потім будуть витрачені.
Частина грошей буде витрачена на дрібні покупки - побутова техніка (імпорт),гаджети (імпорт),меблі (матеріал переважно імпорт).
Частина грошей накопичуютья і будуть витрачені на великі покупки - автомобіль (імпорт),купівля квартири або будівництво будинку (матеріали як мінімум відсотків на 30 - імпорт).
З того,що я написав тільки витрати на купівлю квартири не потягнуть імпорт.Але ж продавець квартири куди витратить гроші?


автомобили исключите-дешевле купить за бугром

Підсумок той же - валюта виводиться.
tea
 
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