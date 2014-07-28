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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:02
tea написав: orest написав:
Заробітчанські гроші також вагомий аргумент, який вирівнює мінус торгбалансу
Продовжу дискусію про гроші заробітчан,а точніше - а куди ж вони потім будуть витрачені.
Частина грошей буде витрачена на дрібні покупки - побутова техніка (імпорт),гаджети (імпорт),меблі (матеріал переважно імпорт).
Частина грошей накопичуютья і будуть витрачені на великі покупки - автомобіль (імпорт),купівля квартири або будівництво будинку (матеріали як мінімум відсотків на 30 - імпорт).
З того,що я написав тільки витрати на купівлю квартири не потягнуть імпорт.Але ж продавець квартири куди витратить гроші?
автомобили исключите-дешевле купить за бугром
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:21
prodigy написав: tea написав:
Продовжу дискусію про гроші заробітчан,а точніше - а куди ж вони потім будуть витрачені.
Частина грошей буде витрачена на дрібні покупки - побутова техніка (імпорт),гаджети (імпорт),меблі (матеріал переважно імпорт).
Частина грошей накопичуютья і будуть витрачені на великі покупки - автомобіль (імпорт),купівля квартири або будівництво будинку (матеріали як мінімум відсотків на 30 - імпорт).
З того,що я написав тільки витрати на купівлю квартири не потягнуть імпорт.Але ж продавець квартири куди витратить гроші?
автомобили исключите-дешевле купить за бугром
Підсумок той же - валюта виводиться.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:15
To tea!
Вітаю!
Фокстрот за дев‘ять місяців цього року вийшов на показники по продажам 2013-2014 року в валюті!
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:23
SAndriy1 написав:
To tea!
Вітаю!
Фокстрот за дев‘ять місяців цього року вийшов на показники по продажам 2013-2014 року в валюті!
Воно й не дивно,адже середня зарплата українців майже зрівнялась з зарплатою у 2013 році (у доларах).
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:26
freeze написав: tea написав:
Продовжу дискусію про гроші заробітчан,а точніше - а куди ж вони потім будуть витрачені.
Частина грошей буде витрачена на дрібні покупки - побутова техніка (імпорт),гаджети (імпорт),меблі (матеріал переважно імпорт).
Частина грошей накопичуютья і будуть витрачені на великі покупки - автомобіль (імпорт),купівля квартири або будівництво будинку (матеріали як мінімум відсотків на 30 - імпорт).
По многочисленным опросам населения бОльшая часть денег тратится банально на еду, а там импорта очень мало.
Ситуація буває різна.Якщо брати українців з доходами до середньої зарплати (8000 грн),то там більше вітчизняного.Якщо брати українців з доходами від 8 до 28 тис грн,то там більше імпорту.А якщо брати,умовно,кошик Провидця в роліках,то там 90% імпорту.
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