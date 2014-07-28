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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:02
tea написав: orest написав:
Заробітчанські гроші також вагомий аргумент, який вирівнює мінус торгбалансу
Продовжу дискусію про гроші заробітчан,а точніше - а куди ж вони потім будуть витрачені.
Частина грошей буде витрачена на дрібні покупки - побутова техніка (імпорт),гаджети (імпорт),меблі (матеріал переважно імпорт).
Частина грошей накопичуютья і будуть витрачені на великі покупки - автомобіль (імпорт),купівля квартири або будівництво будинку (матеріали як мінімум відсотків на 30 - імпорт).
З того,що я написав тільки витрати на купівлю квартири не потягнуть імпорт.Але ж продавець квартири куди витратить гроші?
автомобили исключите-дешевле купить за бугром
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:21
prodigy написав: tea написав:
Продовжу дискусію про гроші заробітчан,а точніше - а куди ж вони потім будуть витрачені.
Частина грошей буде витрачена на дрібні покупки - побутова техніка (імпорт),гаджети (імпорт),меблі (матеріал переважно імпорт).
Частина грошей накопичуютья і будуть витрачені на великі покупки - автомобіль (імпорт),купівля квартири або будівництво будинку (матеріали як мінімум відсотків на 30 - імпорт).
З того,що я написав тільки витрати на купівлю квартири не потягнуть імпорт.Але ж продавець квартири куди витратить гроші?
автомобили исключите-дешевле купить за бугром
Підсумок той же - валюта виводиться.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:15
To tea!
Вітаю!
Фокстрот за дев‘ять місяців цього року вийшов на показники по продажам 2013-2014 року в валюті!
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:23
SAndriy1 написав:
To tea!
Вітаю!
Фокстрот за дев‘ять місяців цього року вийшов на показники по продажам 2013-2014 року в валюті!
Воно й не дивно,адже середня зарплата українців майже зрівнялась з зарплатою у 2013 році (у доларах).
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:26
freeze написав: tea написав:
Продовжу дискусію про гроші заробітчан,а точніше - а куди ж вони потім будуть витрачені.
Частина грошей буде витрачена на дрібні покупки - побутова техніка (імпорт),гаджети (імпорт),меблі (матеріал переважно імпорт).
Частина грошей накопичуютья і будуть витрачені на великі покупки - автомобіль (імпорт),купівля квартири або будівництво будинку (матеріали як мінімум відсотків на 30 - імпорт).
По многочисленным опросам населения бОльшая часть денег тратится банально на еду, а там импорта очень мало.
Ситуація буває різна.Якщо брати українців з доходами до середньої зарплати (8000 грн),то там більше вітчизняного.Якщо брати українців з доходами від 8 до 28 тис грн,то там більше імпорту.А якщо брати,умовно,кошик Провидця в роліках,то там 90% імпорту.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 17:11
ertp написав: orest написав:Vitl
Я не проти обговорення 30 чи 35 чи ще якогось рівня. Я проти необгрунтованих озвучень. Мають бути вагомі аргументи і актуальні на даний відрізок чинники.
Ж...пи ні зараз ні на відрізку в кілька місяців не бачу. Мораторій закінчився, податкова перевіряє. Три з хвостиком роки, є що рити. Також наповнять чуточку бюджет...
Пан Орест , конечно Вам в глаза людям потом не смотреть
, которые начитавшись Ваших опусов "из госстата
" где всё + да +.,а на самом деле,почему то экспорт над импортом всё в минус , да в минус ,вот так уверовают в очередную стабильность и "покращення", а проснувшись увидят курс за 30 (просто там так решили, без аргументов, так кому то выгодно...)
Будьте попроще,ближе к реальной жизни, к народу....и цифры упростятся.
Вроде умный человек.Как можно увидеть ж-пу в том, что специально создаётся, обрабатывается и подаётся для пипла ,как "видимость покращення".
В чому тільки мене вже на цьому ресурсі не звинувачували…
1 Ті хто уважно мене читає навчилися не вірити нікому а аналізувати глибоко, всебічно і приймати самостійні рішення.
2 Точки зору 30+ чи навіть все пропало уже завтра на ресурсі більше ніж достатньо.
3 Ще раз, я не сказав,що в країні все добре, але якщо мова про курс до нового року то я сказав все що хотів
4 Я не приводжу тільки позитивні дані, я наводжу основні дані, з яких виводжу актуальні на момент і найважливіші чинники і на їх основі роблю висновки. Крім того, пояснюю за чим і як слідкувати.
5 Бачите, тут навіть щасливі володарі регулярного інсайду аж прямо звідти…правильну годину раз в день показують… А найкращі стабільні прогнозисти тут - тихі практики, які про політику взагалі не згадують: прпажа Снупік і Алекс 2007
А коли вже МВФ скаже щось чи кардинально зміниться політична ситуація – будемо робити наступні висновки. І питаюся ще раз, особисто Вам курс для чого потрібен? Що для Вас зміниться, якщо до кінця року курс буде не 28,5 - 29, а 30 чи 31? А якщо кровососі почнуть давити до 27 і скуповувати заробітчанські мільярди в ЗВР і собі задешево? Як це вплине на ваші фінанси і валютні дії і рішення?
Скоро активна фаза виборів. Головний електорат, який буде точно голосувати і який окучують всі кандидати не черпає інформації з нету, вони дивляться телевізор, читають газети. Телевізор монополізували, тому наголос буде робитися на палатки, на роздачу газеток, на спам під під’їздами на лавочках. А це велика кількість народу, яким будуть платити (навіть такі жадібні як Юлька врахували помилки минулих виборів). Отже, крім написаного мною раніше, з листопада-грудня ще й виборча грошва піде…
Зрештою, веселіться...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 17:59
ertp написав: orest написав:Vitl
Я не проти обговорення 30 чи 35 чи ще якогось рівня. Я проти необгрунтованих озвучень. Мають бути вагомі аргументи і актуальні на даний відрізок чинники.
Ж...пи ні зараз ні на відрізку в кілька місяців не бачу. Мораторій закінчився, податкова перевіряє. Три з хвостиком роки, є що рити. Також наповнять чуточку бюджет...
Пан Орест , конечно Вам в глаза людям потом не смотреть
, которые начитавшись Ваших опусов "из госстата
" где всё + да +.,а на самом деле,почему то экспорт над импортом всё в минус , да в минус ,вот так уверовают в очередную стабильность и "покращення", а проснувшись увидят курс за 30 (просто там так решили, без аргументов, так кому то выгодно...)
Будьте попроще,ближе к реальной жизни, к народу....и цифры упростятся.
Вроде умный человек.Как можно увидеть ж-пу в том, что специально создаётся, обрабатывается и подаётся для пипла ,как "видимость покращення".
А якщо навпаки, і найближчим часом ніяких 30 не побачите, то в чиї очі і хто буде дивитися?
У кожного своя голова і кожен сам відповідає за власні вчинки, нема чого перекладати відповідальність на інших, Орест навіть не медіаперсона, як Охрі та всілякі Соскіни, триндуни у ТВ шоу та інших СМІ
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