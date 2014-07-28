Додано: Суб 06 жов, 2018 17:11

ertp написав: orest написав: Vitl Я не проти обговорення 30 чи 35 чи ще якогось рівня. Я проти необгрунтованих озвучень. Мають бути вагомі аргументи і актуальні на даний відрізок чинники.

Ж...пи ні зараз ні на відрізку в кілька місяців не бачу. Мораторій закінчився, податкова перевіряє. Три з хвостиком роки, є що рити. Також наповнять чуточку бюджет... Я не проти обговорення 30 чи 35 чи ще якогось рівня. Я проти необгрунтованих озвучень. Мають бути вагомі аргументи і актуальні на даний відрізок чинники.Ж...пи ні зараз ні на відрізку в кілька місяців не бачу. Мораторій закінчився, податкова перевіряє. Три з хвостиком роки, є що рити. Також наповнять чуточку бюджет... Пан Орест , конечно Вам в глаза людям потом не смотреть , которые начитавшись Ваших опусов "из госстата " где всё + да +.,а на самом деле,почему то экспорт над импортом всё в минус , да в минус ,вот так уверовают в очередную стабильность и "покращення", а проснувшись увидят курс за 30 (просто там так решили, без аргументов, так кому то выгодно...)

Будьте попроще,ближе к реальной жизни, к народу....и цифры упростятся.

Вроде умный человек.Как можно увидеть ж-пу в том, что специально создаётся, обрабатывается и подаётся для пипла ,как "видимость покращення". Пан Орест , конечно Вам в глаза людям потом не смотреть, которые начитавшись Ваших опусов "из госстата" где всё + да +.,а на самом деле,почему то экспорт над импортом всё в минус , да в минус ,вот так уверовают в очередную стабильность и "покращення", а проснувшись увидят курс за 30 (просто там так решили, без аргументов, так кому то выгодно...)Будьте попроще,ближе к реальной жизни, к народу....и цифры упростятся.Вроде умный человек.Как можно увидеть ж-пу в том, что специально создаётся, обрабатывается и подаётся для пипла ,как "видимость покращення".

В чому тільки мене вже на цьому ресурсі не звинувачували…1 Ті хто уважно мене читає навчилися не вірити нікому а аналізувати глибоко, всебічно і приймати самостійні рішення.2 Точки зору 30+ чи навіть все пропало уже завтра на ресурсі більше ніж достатньо.3 Ще раз, я не сказав,що в країні все добре, але якщо мова про курс до нового року то я сказав все що хотів4 Я не приводжу тільки позитивні дані, я наводжу основні дані, з яких виводжу актуальні на момент і найважливіші чинники і на їх основі роблю висновки. Крім того, пояснюю за чим і як слідкувати.5 Бачите, тут навіть щасливі володарі регулярного інсайду аж прямо звідти…правильну годину раз в день показують… А найкращі стабільні прогнозисти тут - тихі практики, які про політику взагалі не згадують: прпажа Снупік і Алекс 2007А коли вже МВФ скаже щось чи кардинально зміниться політична ситуація – будемо робити наступні висновки. І питаюся ще раз, особисто Вам курс для чого потрібен? Що для Вас зміниться, якщо до кінця року курс буде не 28,5 - 29, а 30 чи 31? А якщо кровососі почнуть давити до 27 і скуповувати заробітчанські мільярди в ЗВР і собі задешево? Як це вплине на ваші фінанси і валютні дії і рішення?Скоро активна фаза виборів. Головний електорат, який буде точно голосувати і який окучують всі кандидати не черпає інформації з нету, вони дивляться телевізор, читають газети. Телевізор монополізували, тому наголос буде робитися на палатки, на роздачу газеток, на спам під під’їздами на лавочках. А це велика кількість народу, яким будуть платити (навіть такі жадібні як Юлька врахували помилки минулих виборів). Отже, крім написаного мною раніше, з листопада-грудня ще й виборча грошва піде…Зрештою, веселіться...