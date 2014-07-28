Додано: Суб 06 жов, 2018 20:02

orest

В чому тільки мене вже на цьому ресурсі не звинувачували…

1 Ті хто уважно мене читає навчилися не вірити нікому а аналізувати глибоко, всебічно і приймати самостійні рішення.

2 Точки зору 30+ чи навіть все пропало уже завтра на ресурсі більше ніж достатньо.

3 Ще раз, я не сказав,що в країні все добре, але якщо мова про курс до нового року то я сказав все що хотів

4 Я не приводжу тільки позитивні дані, я наводжу основні дані, з яких виводжу актуальні на момент і найважливіші чинники і на їх основі роблю висновки. Крім того, пояснюю за чим і як слідкувати.

5 Бачите, тут навіть щасливі володарі регулярного інсайду аж прямо звідти…правильну годину раз в день показують… А найкращі стабільні прогнозисти тут - тихі практики, які про політику взагалі не згадують: прпажа Снупік і Алекс 2007

А коли вже МВФ скаже щось чи кардинально зміниться політична ситуація – будемо робити наступні висновки. І питаюся ще раз, особисто Вам курс для чого потрібен? Що для Вас зміниться, якщо до кінця року курс буде не 28,5 - 29, а 30 чи 31? А якщо кровососі почнуть давити до 27 і скуповувати заробітчанські мільярди в ЗВР і собі задешево? Як це вплине на ваші фінанси і валютні дії і рішення?

Скоро активна фаза виборів. Головний електорат, який буде точно голосувати і який окучують всі кандидати не черпає інформації з нету, вони дивляться телевізор, читають газети. Телевізор монополізували, тому наголос буде робитися на палатки, на роздачу газеток, на спам під під’їздами на лавочках. А це велика кількість народу, яким будуть платити (навіть такі жадібні як Юлька врахували помилки минулих виборів). Отже, крім написаного мною раніше, з листопада-грудня ще й виборча грошва піде…



Та то коллега погорячился.Ясно, что каждый сам хозяин своих денег.

Есть сильная разница между 30 и всё пропало.30 это рукой подать и запланировано, то что в прошлом году сработали ниже плана не есть правило.Кстати, ЛАД почему то увидел больше отрицательных факторов, другие наоборот.Вот ты и молодец, что даёшь в обе стороны, т е объективно.Но плюсы сейчас слабо воспринимаются, т к все знают о плачевном финансовом положении.Все знают. что верха несмотря ни на что будут до последней минуты говорить. что всё хорошо.Поэтому люди в напряжении и в недоверии к пэрэмогам.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.