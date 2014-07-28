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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:02
tea написав: orest написав:
Заробітчанські гроші також вагомий аргумент, який вирівнює мінус торгбалансу
Продовжу дискусію про гроші заробітчан,а точніше - а куди ж вони потім будуть витрачені.
Частина грошей буде витрачена на дрібні покупки - побутова техніка (імпорт),гаджети (імпорт),меблі (матеріал переважно імпорт).
Частина грошей накопичуютья і будуть витрачені на великі покупки - автомобіль (імпорт),купівля квартири або будівництво будинку (матеріали як мінімум відсотків на 30 - імпорт).
З того,що я написав тільки витрати на купівлю квартири не потягнуть імпорт.Але ж продавець квартири куди витратить гроші?
автомобили исключите-дешевле купить за бугром
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:21
prodigy написав: tea написав:
Продовжу дискусію про гроші заробітчан,а точніше - а куди ж вони потім будуть витрачені.
Частина грошей буде витрачена на дрібні покупки - побутова техніка (імпорт),гаджети (імпорт),меблі (матеріал переважно імпорт).
Частина грошей накопичуютья і будуть витрачені на великі покупки - автомобіль (імпорт),купівля квартири або будівництво будинку (матеріали як мінімум відсотків на 30 - імпорт).
З того,що я написав тільки витрати на купівлю квартири не потягнуть імпорт.Але ж продавець квартири куди витратить гроші?
автомобили исключите-дешевле купить за бугром
Підсумок той же - валюта виводиться.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:15
To tea!
Вітаю!
Фокстрот за дев‘ять місяців цього року вийшов на показники по продажам 2013-2014 року в валюті!
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SAndriy1
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:23
SAndriy1 написав:
To tea!
Вітаю!
Фокстрот за дев‘ять місяців цього року вийшов на показники по продажам 2013-2014 року в валюті!
Воно й не дивно,адже середня зарплата українців майже зрівнялась з зарплатою у 2013 році (у доларах).
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:26
freeze написав: tea написав:
Продовжу дискусію про гроші заробітчан,а точніше - а куди ж вони потім будуть витрачені.
Частина грошей буде витрачена на дрібні покупки - побутова техніка (імпорт),гаджети (імпорт),меблі (матеріал переважно імпорт).
Частина грошей накопичуютья і будуть витрачені на великі покупки - автомобіль (імпорт),купівля квартири або будівництво будинку (матеріали як мінімум відсотків на 30 - імпорт).
По многочисленным опросам населения бОльшая часть денег тратится банально на еду, а там импорта очень мало.
Ситуація буває різна.Якщо брати українців з доходами до середньої зарплати (8000 грн),то там більше вітчизняного.Якщо брати українців з доходами від 8 до 28 тис грн,то там більше імпорту.А якщо брати,умовно,кошик Провидця в роліках,то там 90% імпорту.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 17:11
ertp написав: orest написав:Vitl
Я не проти обговорення 30 чи 35 чи ще якогось рівня. Я проти необгрунтованих озвучень. Мають бути вагомі аргументи і актуальні на даний відрізок чинники.
Ж...пи ні зараз ні на відрізку в кілька місяців не бачу. Мораторій закінчився, податкова перевіряє. Три з хвостиком роки, є що рити. Також наповнять чуточку бюджет...
Пан Орест , конечно Вам в глаза людям потом не смотреть
, которые начитавшись Ваших опусов "из госстата
" где всё + да +.,а на самом деле,почему то экспорт над импортом всё в минус , да в минус ,вот так уверовают в очередную стабильность и "покращення", а проснувшись увидят курс за 30 (просто там так решили, без аргументов, так кому то выгодно...)
Будьте попроще,ближе к реальной жизни, к народу....и цифры упростятся.
Вроде умный человек.Как можно увидеть ж-пу в том, что специально создаётся, обрабатывается и подаётся для пипла ,как "видимость покращення".
В чому тільки мене вже на цьому ресурсі не звинувачували…
1 Ті хто уважно мене читає навчилися не вірити нікому а аналізувати глибоко, всебічно і приймати самостійні рішення.
2 Точки зору 30+ чи навіть все пропало уже завтра на ресурсі більше ніж достатньо.
3 Ще раз, я не сказав,що в країні все добре, але якщо мова про курс до нового року то я сказав все що хотів
4 Я не приводжу тільки позитивні дані, я наводжу основні дані, з яких виводжу актуальні на момент і найважливіші чинники і на їх основі роблю висновки. Крім того, пояснюю за чим і як слідкувати.
5 Бачите, тут навіть щасливі володарі регулярного інсайду аж прямо звідти…правильну годину раз в день показують… А найкращі стабільні прогнозисти тут - тихі практики, які про політику взагалі не згадують: прпажа Снупік і Алекс 2007
А коли вже МВФ скаже щось чи кардинально зміниться політична ситуація – будемо робити наступні висновки. І питаюся ще раз, особисто Вам курс для чого потрібен? Що для Вас зміниться, якщо до кінця року курс буде не 28,5 - 29, а 30 чи 31? А якщо кровососі почнуть давити до 27 і скуповувати заробітчанські мільярди в ЗВР і собі задешево? Як це вплине на ваші фінанси і валютні дії і рішення?
Скоро активна фаза виборів. Головний електорат, який буде точно голосувати і який окучують всі кандидати не черпає інформації з нету, вони дивляться телевізор, читають газети. Телевізор монополізували, тому наголос буде робитися на палатки, на роздачу газеток, на спам під під’їздами на лавочках. А це велика кількість народу, яким будуть платити (навіть такі жадібні як Юлька врахували помилки минулих виборів). Отже, крім написаного мною раніше, з листопада-грудня ще й виборча грошва піде…
Зрештою, веселіться...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 17:59
ertp написав: orest написав:Vitl
Я не проти обговорення 30 чи 35 чи ще якогось рівня. Я проти необгрунтованих озвучень. Мають бути вагомі аргументи і актуальні на даний відрізок чинники.
Ж...пи ні зараз ні на відрізку в кілька місяців не бачу. Мораторій закінчився, податкова перевіряє. Три з хвостиком роки, є що рити. Також наповнять чуточку бюджет...
Пан Орест , конечно Вам в глаза людям потом не смотреть
, которые начитавшись Ваших опусов "из госстата
" где всё + да +.,а на самом деле,почему то экспорт над импортом всё в минус , да в минус ,вот так уверовают в очередную стабильность и "покращення", а проснувшись увидят курс за 30 (просто там так решили, без аргументов, так кому то выгодно...)
Будьте попроще,ближе к реальной жизни, к народу....и цифры упростятся.
Вроде умный человек.Как можно увидеть ж-пу в том, что специально создаётся, обрабатывается и подаётся для пипла ,как "видимость покращення".
А якщо навпаки, і найближчим часом ніяких 30 не побачите, то в чиї очі і хто буде дивитися?
У кожного своя голова і кожен сам відповідає за власні вчинки, нема чого перекладати відповідальність на інших, Орест навіть не медіаперсона, як Охрі та всілякі Соскіни, триндуни у ТВ шоу та інших СМІ
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Додано: Суб 06 жов, 2018 19:54
sinus
Отвечу-подводные течения изменились после приезда в сентябре МВФ и пошло не так,как думалось,поэтому курс остановился и откатился и фактически замер,пока прорабатывается новая стратегия и тактика,которая ещё не вступила в действие,поэтому о движениях дальнейших курса можно будет уже говорить после озвучивания цен на газ,а также ещё некоторых очень важных цифр,о которых никто из вас не говорит.
Поддерживаю такое мнение.Усыплять бдительность нельзя.Пожелаю С Орестом не противопоставляться, а просто давать нам всем коллегам свои хорошие идеи.Плохие тоже. но мы отфильтруем
Мне вот тоже кажется, что что то замерло в ожидании некоего триггера, когда он сработает, тогда будет понятно к какой цифре тяготеет курс.Ждёмс, и желательно в зелёном танке.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 20:02
orest
В чому тільки мене вже на цьому ресурсі не звинувачували…
1 Ті хто уважно мене читає навчилися не вірити нікому а аналізувати глибоко, всебічно і приймати самостійні рішення.
2 Точки зору 30+ чи навіть все пропало уже завтра на ресурсі більше ніж достатньо.
3 Ще раз, я не сказав,що в країні все добре, але якщо мова про курс до нового року то я сказав все що хотів
4 Я не приводжу тільки позитивні дані, я наводжу основні дані, з яких виводжу актуальні на момент і найважливіші чинники і на їх основі роблю висновки. Крім того, пояснюю за чим і як слідкувати.
5 Бачите, тут навіть щасливі володарі регулярного інсайду аж прямо звідти…правильну годину раз в день показують… А найкращі стабільні прогнозисти тут - тихі практики, які про політику взагалі не згадують: прпажа Снупік і Алекс 2007
А коли вже МВФ скаже щось чи кардинально зміниться політична ситуація – будемо робити наступні висновки. І питаюся ще раз, особисто Вам курс для чого потрібен? Що для Вас зміниться, якщо до кінця року курс буде не 28,5 - 29, а 30 чи 31? А якщо кровососі почнуть давити до 27 і скуповувати заробітчанські мільярди в ЗВР і собі задешево? Як це вплине на ваші фінанси і валютні дії і рішення?
Скоро активна фаза виборів. Головний електорат, який буде точно голосувати і який окучують всі кандидати не черпає інформації з нету, вони дивляться телевізор, читають газети. Телевізор монополізували, тому наголос буде робитися на палатки, на роздачу газеток, на спам під під’їздами на лавочках. А це велика кількість народу, яким будуть платити (навіть такі жадібні як Юлька врахували помилки минулих виборів). Отже, крім написаного мною раніше, з листопада-грудня ще й виборча грошва піде…
Та то коллега погорячился.Ясно, что каждый сам хозяин своих денег.
Есть сильная разница между 30 и всё пропало.30 это рукой подать и запланировано, то что в прошлом году сработали ниже плана не есть правило.Кстати, ЛАД почему то увидел больше отрицательных факторов, другие наоборот.Вот ты и молодец, что даёшь в обе стороны, т е объективно.Но плюсы сейчас слабо воспринимаются, т к все знают о плачевном финансовом положении.Все знают. что верха несмотря ни на что будут до последней минуты говорить. что всё хорошо.Поэтому люди в напряжении и в недоверии к пэрэмогам.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:13
Хотел ответить orest
"у вчера, но не было времени. А сегодня почитал, как на него набросились - даже не знаю теперь, как писать.
Прежде всего хочу заметить, что считаю резкие нападки на него несправедливыми. Глубоко уважаю orest
"а и всегда внимательно и с интересом читаю его посты, хотя и не всегда (не во всём) согласен.
В частности, в последнем посте я вполне искренне не увидел никаких плюсов, кроме роста экспорта.
Несколько удивил ответ orest
"а на мой пост, особенно фраза:
Не треба нагнітати. Ці пошуки негативу уже дещо підозрілі…
Как-то похоже на Василя.
Я, вроде, негатив не выискиваю, просто в трамвае в последнее время столько "оптимистов", что иногда, читая их, создаётся впечатление, что мы успешно развиваемся и скоро будем чуть ли не на уровне развитых европейских стран.
Выложили мнение Романа Шпека. Я его не цитировал именно потому, что считаю, что он сгустил краски. Но когда начали писать, что "такого не может быть, потому что не может быть никогда", мне пришлось
написать, что его сценарий не совсем фантастический и, в принципе, может сработать (хотя очень бы не хотелось).
Ну это так, лирическое отступление.
Теперь по сути.
Про фінанси:
Первые 2 пункта, на мой взгляд, отрицательные, пусть и не сильно. Третий пункт вроде бы положителен для гривни, но я не уверен, насколько объективны эти цифры (насколько рост переводов в Украину обусловлен именно ростом денежных потоков, а не тем, что начали больше перечислять, а не возить с собой). Хотя, скорее всего, приток денег от заробитчан, действительно, растёт, вопрос только в степени роста. В краткосроке для гривни это положительный фактор, хотя в более длительной перспективе - фактор отрицательный как для укр. экономики вообще, так и для гривни, в частности.
Про експорт:
Первый пункт положительный (я об этом сразу и написал), второй, как я понимаю, отрицательный.
Но по первому пункту orest
написал: "експорт товарів з України збільшився на 12,7%
", а в ответе мне почему-то появилось: " ріст експорту на 20+%
при рості промислового виробництва в межах статистичної похибки". Несколько удивило.
Кроме того, уже писал в контексте, когда на днях приводил данные МЭРТ по экспорту - нельзя рассказывать об успехах экспорта, умалчивая о ещё более быстром росте импорта. + к этому стоит отметить, что по крайней мере частично рост экспорта объясняется ростом мировых цен на зерно и металл-руду.
Меня лично больше радовало бы, если бы это произошло благодаря росту нашей промышленности.
Про газ:
Да, обратил внимание на снижение импорта газа. Но, опять же, не подскажете, за счёт чего это произошло? Боюсь, что за счёт относительно тёплой зимы и более позднего начала закачки газа в хранилища. Возможно, я не прав, но тогда, кто мне объяснит за счёт чего так сильно - на 25% - снизился импорт газа? Да и абсолютное значение 2 636,8 млн. куб. м очень не маленькое.
1-й пункт нейтральный, 3-й - слабо отрицательный, 4-й - отрицательный.
Мораторій закінчився, податкова перевіряє. Три з хвостиком роки, є що рити. Також наповнять чуточку бюджет...
Верно. Уже начинают. В Харьков по слухам приехала масса киевских налоговиков и инспекторов с целью "штрафовать".
Для наполнения бюджета это хорошо. Для экономики и для людей не очень уверен. Теневая экономика, зарплаты в конвертах, конечно, плохо, но не везде и не всегда это вызвано "криминальными наклонностями" людей, зачастую это вынужденное явление. Без этого многие не выживут и люди останутся без работы. И, кстати, в периоды кризисов это позволяет многим выживать.orest
сам пишет:
Я не говорю що йдуть фундаментальні позитивні процеси
И я с этим, к сожалению, согласен.
але ми можемо не побачити навіть 29 не те що 30 чи взагалі ужас-ужас
Тоже согласен, вполне может быть. Хотя считаю, что объективно курс должен быть выше.
Но можно выкачать деньги за счёт штрафов, можно назанимать под 10+%, можно ещё что придумать и удержать курс.
Ж...пи ні зараз ні на відрізку в кілька місяців не бачу.
Тоже не вижу, но не отрицаю её возможность (опасность).
Если это вызывает подозрения, то так тому и быть.
Я хочу наконец увидеть "фундаментальні позитивні процеси", а не мелкие шевеления.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 06 жов, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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