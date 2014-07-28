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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:22
Добавлю к предыдущему посту.
Обратите внимание на график прошлого года.
Курс падал с 26,80 05.10.2017 до 26,42 19.10, затем 26,96 06.11 и опять упал до 26,49 22.11. И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост.
Вполне вероятно повторение такого и в этом году.
Правда, сегодняшние уровни заметно выше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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ЛАД
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:35
ЛАД Впізнаю ЛАДа. Відповідати мені краще саме так. Аргументовано. Перепрошую, якщо здалося, що я був різкий. Образити не хотів.
Контекст не читаю, немає часу. Сюди заглядаютільки по вихідних, чи в пятницю, якщо є можливість. Щодо експорту, він виріс по різному по галузях.
Ще раз перепрошую, якщо що.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:41
ЛАД
але ми можемо не побачити навіть 29 не те що 30 чи взагалі ужас-ужас
Тоже согласен, вполне может быть. Хотя считаю, что объективно курс должен быть выше.
В этом году курс доходил уже до 28,50 недавно.Рассуждать о 29 это как ни о чём, до него за неск дней можно доплюнуть.И предпосылок больше к этому.И в вашем дополнении ясно , что курс то выше нынче ходит.Я на секунду представил себе падение доллара к концу года к 27...и улыбнулся.В это можно разве поверить.Это будет реальная пэрэмога...манипуляторов.Дело в том, что к концу года ослабевают меры. принимавшиеся в теч всего года для обуздания девальвации, идёт своеобразный отпуск курса.даже скорее именно поэтому закладывается в бюджет курс гораздо выше текущего, т к именно конец года у нас выравнивает дисбалансы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:43
ЛАД написав:
Выложили мнение Романа Шпека. Я его не цитировал именно потому, что считаю, что он сгустил краски. Но когда начали писать, что "такого не может быть, потому что не может быть никогда", мне пришлось
написать, что его сценарий не совсем фантастический и, в принципе, может сработать (хотя очень бы не хотелось).
Його сценарій - фантастичний.
З того всього що він написав може бути все,крім гіперінфляції.
Спитайте у Гоголя (улюблена пошукова система Яника) - що таке гіперінфляція.Це те,що Україна переживала в першій половині 90-х,коли були купонокарбованці.І тоді це було тому,що країною керували вчорашні комуністи і комсомольці,які не знали що таке капіталізм.
Зараз,при нинішньому рівні освіти міністрів фінансів України такого в принципі не може бути.
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tea
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:49
Ну й ще такі думки на ніч.
Україна бореться за транш у розмірі 1.9 млрд.А скільки нам потрібно віддати до кінця року?Хіба не ті ж приблизно 2 млрд?
Тобто навіть при отриманні траншу в цьому році,в чому я не сумніваюсь,математика показує,що на кінець року в нас будуть такі ЗВР,які покриватимуть менше 2.8 місяців імпорту,як і станом на 1 вересня.
А до виборів у ВР і формуванні уряду більше ж траншу не буде.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:52
ЛАД написав:
Добавлю к предыдущему посту.
Обратите внимание на график прошлого года.
Курс падал с 26,80 05.10.2017 до 26,42 19.10, затем 26,96 06.11 и опять упал до 26,49 22.11. И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост.
Вполне вероятно повторение такого и в этом году.
Минулої осіні ситуація з ЗВР була не така критична,як зараз.Тому НБУ,на мою думку,не дасть впасти нижче 28 і буде викуповувати надлишок,що вже 2 рази робив на цьому тижні,якщо я уважно читав зелені букви.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:10
tea написав: ЛАД написав:
Добавлю к предыдущему посту.
Обратите внимание на график прошлого года.
Курс падал с 26,80 05.10.2017 до 26,42 19.10, затем 26,96 06.11 и опять упал до 26,49 22.11. И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост.
Вполне вероятно повторение такого и в этом году.
Минулої осіні ситуація з ЗВР була не така критична,як зараз.Тому НБУ,на мою думку,не дасть впасти нижче 28 і буде викуповувати надлишок,що вже 2 рази робив на цьому тижні,якщо я уважно читав зелені букви.
Вот, тут смысл теперь не в курсе, а в колве звр.Их нужно пополнять по максимуму
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:15
tea написав:
Ну й ще такі думки на ніч.
Україна бореться за транш у розмірі 1.9 млрд.А скільки нам потрібно віддати до кінця року?Хіба не ті ж приблизно 2 млрд?
Тобто навіть при отриманні траншу в цьому році,в чому я не сумніваюсь,математика показує,що на кінець року в нас будуть такі ЗВР,які покриватимуть менше 2.8 місяців імпорту,як і станом на 1 вересня.
А до виборів у ВР і формуванні уряду більше ж траншу не буде.
Ты на что намекаешь...на то, что в конце марта у нас совсем звр не останется.Таких обвалистов редко встретишь на форуме
Щас люди прочтут, вдумаются и начнут паниковать, потом побегут с заначками гривны скупят всю валюту, снимут все гривнедепозиты.В стране начнётся саморазогревающаяся кратная
девальвация.А виной этому будет безобидная математика Чая
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:48
Vitl
Э-э-э ... Про курс 27 я даже не думал и не упоминал.
Пример прошлого года не цифры, а ход процесса - колебания (довольно заметные) в каком-то диапазоне на протяжении относительно длительного периода времени, а потом рост.Чай
Никогда не говори никогда.
Шрек говорил не только о гиперинфляции. Если Вы исключаете только этот пункт, то его сценарий уже нельзя назвать фантастическим. Гиперинфляция может быть и при хорошем образовании министров. Ну и что называть гипером. Как по мне, так и 50% уже гипер, хотя с 90-ми не сравнить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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ЛАД
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