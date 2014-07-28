Додано: Суб 06 жов, 2018 21:35

ЛАД Впізнаю ЛАДа. Відповідати мені краще саме так. Аргументовано. Перепрошую, якщо здалося, що я був різкий. Образити не хотів.

Контекст не читаю, немає часу. Сюди заглядаютільки по вихідних, чи в пятницю, якщо є можливість. Щодо експорту, він виріс по різному по галузях.

Ще раз перепрошую, якщо що.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.