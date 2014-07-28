tea написав:Ну й ще такі думки на ніч. Україна бореться за транш у розмірі 1.9 млрд.А скільки нам потрібно віддати до кінця року?Хіба не ті ж приблизно 2 млрд? Тобто навіть при отриманні траншу в цьому році,в чому я не сумніваюсь,математика показує,що на кінець року в нас будуть такі ЗВР,які покриватимуть менше 2.8 місяців імпорту,як і станом на 1 вересня. А до виборів у ВР і формуванні уряду більше ж траншу не буде.
Ты на что намекаешь...на то, что в конце марта у нас совсем звр не останется.Таких обвалистов редко встретишь на форуме
Тут Провидець правильно писав,і я з ним згоден.Вирівняти ситуацію може девальвація відсотків на 40. Курс 40 навіть не відкидає НБУ,якщо не дадуть траншу і якщо експорт впаде. Забули,яке посилання кинув ЛАД влітку? Я його зберіг і постійно спираюсь на нього.
Востаннє редагувалось tea в Нед 07 жов, 2018 09:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Чай Никогда не говори никогда. Шрек говорил не только о гиперинфляции. Если Вы исключаете только этот пункт, то его сценарий уже нельзя назвать фантастическим. Гиперинфляция может быть и при хорошем образовании министров. Ну и что называть гипером. Как по мне, так и 50% уже гипер, хотя с 90-ми не сравнить.
Я ж Вам написав - спитайте у Гоголя. Гоголь каже,що гіперінфляція це інфляція з темпами від 50% в місяць (Вікіпедія). Для того,щоб буда така інфляція,треба запустити дурня до друкарського станка. Ми підійшли до бажаної девальвації відсотків у 40,при тому інфляції вище 50% в рік не буде.
Не, ну я пессимистично смотрю, но вы уже совсем. Девальвация в 40 процентов приведет к тому, что показатели зарплат, пенсий в долларовом выражении после пяти лет реформ будут значительно хуже, чем 2013 году, цена на газ будет катастрофической, субсидии добьют бюджет. И "живые позавидуют мертвым"/c/ Вот был бы интернет 1921 году и вы бы там написали, что при царе жилось лучше, вас бы сразу контрой назвали. Это будет признание, что Путин победил, Запад облажался, такого не будет, это идеологическое поражение Запада перед Востоком будет, тем более проблемы Украины копеечные по их масштабам, поэтому в крайнем случае, когда кердык будет совсем близко дадут кислородную подушку в зубы в виде финансовой помощи, никакой девальвации в 40 процентов не будет, и будем дышать, и будем работать, делать 145-ю реформу, а кому легко. Хотя надежда большая, что следующий год с его супервыборами всего поменяет ситуацию в стране, иначе так и будем дышать через трубочку помощи.
Не, ну я пессимистично смотрю, но вы уже совсем. Девальвация в 40 процентов приведет к тому, что показатели зарплат, пенсий в долларовом выражении после пяти лет реформ будут значительно хуже, чем 2013 году
Ну давайте дивитись правді в очі і задавати правильні питання. При нинішньому курс 28-29-30 в нас найближчі роки буде переважати експорт над імпортом?Очевидно,що ні,бо імпорт зростає більшими темпами,ніж експорт. Якщо імпорт росте більше ніж експорт,то ЗВР будуть падати чи зростати?Очевидно,що падати,бо вже майже рік падають. Якщо в нас ЗВР менше 3 місяців,то під які відсотки Мінфін буде позичати?Очевидно,що ставки зростатимуть.А вищі ставки будемо оплачувати ми з бюджету. В бюджеті наступного року третина видатків - на борги,на обслуговування відсотків і погашення тіла.Тіло практично не зменшується,тобто майже вся сума йде на відсотки.Позичити-перепозичити щоб віддати. А якщо зараз ми почнемо позичати під 7-10% у валюті,що вже є,то яка сума на борги буде у бюджеті 2020 року?Третина чи вже більше? Такі реалії життя.
freeze написав:когда кердык будет совсем близко дадут кислородную подушку в зубы в виде финансовой помощи, никакой девальвации в 40 процентов не будет
Порошенко став президентом при курсі 12 і вже в країні йшла війна.Зараз курс 28 і щось Захід скрізь пальці на це дивився.То чому не може бути 40% девальвації і чому при курсі 40 буде кірдихляр? Знову ж таки - я не кажу,що девальвація буде. Я тільки бачу,що 40% девальвація знову вирівняє баланс імпорт/експорт. Ця влада буде тримати курс 28-29-30 до виборів.Якщо держбанки піднімуть відсоткові ставки у гривні до 24+,то тут багато хто дістане з-під матрасів долари,поміняє на гривні і понесе в банк.
Вы написали правильные вещи из учебников, но большинство населения не читает учебников по экономике, 99 процентов населения плевать с глубокой башни на какие-то ЗВР, сколько чего там импорт должен обеспечивать, сколько не должен. Вы описали состояние полного фиаско. Население дали посмотреть на морковку, вперед в Евросоюз, долой азиатский Восток, и вот в результате пяти лет бегания за морковкой, вы пытаетесь сказать населению, что впереди еще долгие годы какой-то хрени, и после каких-то мегадевальваций через года опять все с завистью будут смотреть на недостижимые показатели 2013 года. Работяга пришел домой, пахал, заработал свои 285 долларов, тут какая-то девальвация на 40 процентов и опять вторая смена. Украли мечту, украли деньги, да то вилы сразу будут. Этого не будет. Не верю.
с депозитов (с недельных? или с текущего счета?)-с остальных по окончанию срока...а вообще-затишье
Я ж там смайликов понаставил.А если серьёзно, то насколько разные люди вообще.Одних туда не заманишь, а другие большие деньги хранят.Я вторых на текущий момент не очень понимаю.Хотя когда то я писал, что важен ещё критерий - сумма.Т е в моём представлении несколько фгвшных порций занести и потом вынести - это такой гемор, что я и не пытаюсь сейчас.А кто то 20-100 тыщ занёс и рассказывает как это прибыльно и удобно.Может для него и так...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Вы написали правильные вещи из учебников, но большинство населения не читает учебников по экономике, 99 процентов населения плевать с глубокой башни на какие-то ЗВР, сколько чего там импорт должен обеспечивать, сколько не должен. Вы описали состояние полного фиаско. Население дали посмотреть на морковку, вперед в Евросоюз, долой азиатский Восток, и вот в результате пяти лет бегания за морковкой, вы пытаетесь сказать населению, что впереди еще долгие годы какой-то хрени, и после каких-то мегадевальваций через года опять все с завистью будут смотреть на недостижимые показатели 2013 года. Работяга пришел домой, пахал, заработал свои 285 долларов, тут какая-то девальвация на 40 процентов и опять вторая смена. Украли мечту, украли деньги, да то вилы сразу будут. Этого не будет. Не верю.
За 4.5 років президенства Порошенка не зроблені деякі важливі реформи,які б дали змогу поповнити бюджет.Що заважало навести порядок на митниці.Чому на одній і тій же ділянці кордону з Польщі до України на митниці по документам виїжджає фура айфонів,а через 100 метрів на українській митниці заїждждає фура калош.Невже важко синхронізувати з країнами ЄС бази даних?Невже наші сусіди,країни Євросоюзу,не пішли б в цьому питання назустріч? Друга дірка,яку рано чи пізно закриють,це спрощена система оподаткування.МВФ вже давно наполягає на касових апаратах,та от тільки поки що відтерміновує цю вимогу.