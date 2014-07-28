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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1077107810791080
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:08

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  tea написав:Якщо держбанки піднімуть відсоткові ставки у гривні до 24+,то

... то це буде означати, що чергова криза не за горами! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:20

  Долярчик написав:
  tea написав:Якщо держбанки піднімуть відсоткові ставки у гривні до 24+,то

... то це буде означати, що чергова криза не за горами! )))

В 2013 році Яник так тримав курс 8.
Облікова - 30%,депозити в банках доходили до 28% у гривні і до 15% у валюті.Зростання економіки немає.
На валютній гілці нещодавно була порівняльна таблиця,в якій вже курс на сьогодні має бути 30.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:21

freeze
Большинство населения уже и на курс особого внимания не обращает. :)
Важно соотношение зарплата/цены. Причём цены основные - еда, ЖКХ, транспорт.
Сколько зарплата в долларах для большинства не так важно.
28 - не кирдык, а 38 - кирдык?
Почему не дали "кислородную подушку" до сих пор и не дают сегодня?
Так же, как и Чай, не рассчитываю на девальвацию в 40%, но при плохом раскладе не исключаю такую возможность.
А чтобы не было "долгие годы какой-то хрени" надо заниматься экономикой, а не "Армия, вера, язык". При сегодняшних выборах и программах кандидатов выхода из "хрени", к сожалению, не вижу.

Чай, и проблема, по-моему, не в спрощеной системі и не в касових апаратах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:29

  ЛАД написав:А чтобы не было "долгие годы какой-то хрени" надо заниматься экономикой, а не "Армия, вера, язык". При сегодняшних выборах и программах кандидатов выхода из "хрени", к сожалению, не вижу.

Я не заздрю політтехнологам Порошенка.З усіх його здобутків,які можна повісити на білдобри,знайшли тільки "Армія.Віра.Мова".
Тобто це месидж для електорату.
А тепер подивіться - а яка популярність Порошенка в армії,в окопах.
А коли пише "мова" - на кого це розраховано?
tea
 
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  #<1 ... 1077107810791080
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