... то це буде означати, що чергова криза не за горами! )))
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Додано: Нед 07 жов, 2018 12:08
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
... то це буде означати, що чергова криза не за горами! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:20
В 2013 році Яник так тримав курс 8.
Облікова - 30%,депозити в банках доходили до 28% у гривні і до 15% у валюті.Зростання економіки немає.
На валютній гілці нещодавно була порівняльна таблиця,в якій вже курс на сьогодні має бути 30.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:21
freeze
Большинство населения уже и на курс особого внимания не обращает.
Важно соотношение зарплата/цены. Причём цены основные - еда, ЖКХ, транспорт.
Сколько зарплата в долларах для большинства не так важно.
28 - не кирдык, а 38 - кирдык?
Почему не дали "кислородную подушку" до сих пор и не дают сегодня?
Так же, как и Чай, не рассчитываю на девальвацию в 40%, но при плохом раскладе не исключаю такую возможность.
А чтобы не было "долгие годы какой-то хрени" надо заниматься экономикой, а не "Армия, вера, язык". При сегодняшних выборах и программах кандидатов выхода из "хрени", к сожалению, не вижу.
Чай, и проблема, по-моему, не в спрощеной системі и не в касових апаратах.
Долярчик
Криза у нас і так майже постійна. З періодичними загостреннями і послабшенням.
Різка девальвація - то так, періодична.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 07 жов, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:29
Я не заздрю політтехнологам Порошенка.З усіх його здобутків,які можна повісити на білдобри,знайшли тільки "Армія.Віра.Мова".
Тобто це месидж для електорату.
А тепер подивіться - а яка популярність Порошенка в армії,в окопах.
А коли пише "мова" - на кого це розраховано?
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:33
tea
А на кого розрахована "віра"?
В Україні такий релігійний народ? І усі за УПЦ-Київ?
Про "популярність Порошенка в армії,в окопах" сказати нічого не можу - не знаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:34
Рано. Пациент еще дышит.
Да и Трамп в душе в обиде, и не хочет пока давать кислород.
Некоторые государственные деятели из Украины допускали в период предвыборной компании оскорбительные высказывания в адрес одного из кандидатов. А такие высказывания от высших лиц другого государства оказывается по американскому законодательству приравниваются к вмешательству в свободные выборы, даже какая-то судебная движуха по этому поводу намечается. Трамп не злопамятный, просто злой и память у него хорошая.
Додано: Нед 07 жов, 2018 13:00
freeze
Ну вот при 38-40, может, по их мнению, и будет в самый раз.
Так же, как в прошлый раз дали после курса 30 - программа МВФ началась в марте 2015.
Есть и такое - В. Степанюк: «Украина может обойтись без поддержки МВФ» -
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 13:51
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Я так розумію Ви в цьому гуру, напевно маєте у власності десятки успішних підприємств зі світовим ім"ям. Не підкажете їх назви? Я здогадуюсь наскільки це прикро, коли практично САМ один-одиньошеньок займаєшся розбудовою економіки у вселенських масштабах, а не якоюсь там армією, "телячим языком" та середньовічною дикістю - вірою, але Ви не опускайте руки, працюйте, розбудовуйте і надалі ці найуспішніші підприємства, для процвітання України! Я за Вас, а не за тих балаболів які лише на форумах ляси точать навіть по ночах, замість того щоб займатися економікою і наводити жах на іноземних конкурентів! Також обіцяю купувати продукцію Ваших підприємств, а не якихось там ейплів, самсунгів, мерседесів, філіпсів, анрітсу і т.і. - лише назвіть Ваші торгові марки, не соромтеся, тут всі свої - найрозумніші, найекспертніші і знають як керувати країною без армії, мови та віри!
Додано: Нед 07 жов, 2018 17:52
У каждого своя т з.Каждый может подёпывать.А если честно и объективно.Вера - дело сугубо личное, в достижения её приписывать вообще смысла нет.Пусть этим вопросом занимается каждый сам.И к сему ещё - фактор разногласий, поэтому её вообще лучше не трогать . чтобы не вызвать противостояние.Далее, язык , очень подобно вере.И также фактор разногласий.Зачем нам разногласия, зачем такие темы обострять, может всё таки кому то это выгодно.Армия - да, при вторжении это была острая необходимость. тут без базара.Но как это укрепление происходило и происходит далее.Средства тратятся неадекватно немерянные.Коррупция и раскрадывание на каждом шагу.Аваковского сынка уже все забыли.Грубейшие тактические просчёты, приведшие к большим потерям.Не считаю, что любой другой дилетант решил бы всё это хуже.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Комрады, здесь этот вброс уже обсуждали?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 07 жов, 2018 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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