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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1078107910801081
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:26

нетотожнийдефініцій
Вы зарегистрировались специально, чтобы подгавкнуть?
Моё отличие от наших министров в том, что я не зная броду, не лезу в воду. Если нет чёткой эконом. программы, не стоит лезть на руководящие посты. А раз так делают (лезут), значит цели не благо страны, а совсем другие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:34

  airmax78 написав:Комрады, здесь этот вброс уже обсуждали?
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1657657379

В принципе ничего особо нового Найман не сказал.
Несколько интересных цифр и мрачный прогноз, как у Романа Шпека, обсуждавшегося в контексте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:43

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Комрады, здесь этот вброс уже обсуждали?
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1657657379

В принципе ничего особо нового Найман не сказал.
Несколько интересных цифр и мрачный прогноз, как у Романа Шпека, обсуждавшегося в контексте.

Да, но у него же цифры не пляшут. Либо он намеренно манипулирует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:44

  airmax78 написав:Комрады, здесь этот вброс уже обсуждали?
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1657657379


Что то обвалисты стали часто постить инфу :D Шучу, сам такой.Вот, собственно, несмотря что Эрик балабол, но он профи, и инфа конкретная.Выражение - за последние известные 12 месяцев - известные, не прошедшие :D По каренси боард, эй, Корпократор, видишь, даже специалист считает его как я, а не как ты по всей сумме звр.
ПС чтобы не вилять и не изобретать, скажу так - есть вероятности различных сценариев курса гривны.Самый вероятный - это удерживание курса в текущих пределах из последних сил и возможностей, и последующий очередной обвал.Даты примерно коррелируются с выборами.Вот и всё.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:01

  Vitl написав:
  airmax78 написав:Комрады, здесь этот вброс уже обсуждали?
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1657657379


Что то обвалисты стали часто постить инфу :D Шучу, сам такой.Вот, собственно, несмотря что Эрик балабол, но он профи, и инфа конкретная.Выражение - за последние известные 12 месяцев - известные, не прошедшие :D По каренси боард, эй, Корпократор, видишь, даже специалист считает его как я, а не как ты по всей сумме звр.
ПС чтобы не вилять и не изобретать, скажу так - есть вероятности различных сценариев курса гривны.Самый вероятный - это удерживание курса в текущих пределах из последних сил и возможностей, и последующий очередной обвал.Даты примерно коррелируются с выборами.Вот и всё.

Не верю я Найману.
airmax78
 
Повідомлень: 26234
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  #<1 ... 1078107910801081
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