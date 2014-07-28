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Додано: Нед 07 жов, 2018 19:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Комрады, здесь этот вброс уже обсуждали?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 07 жов, 2018 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:26
нетотожнийдефініцій
Вы зарегистрировались специально, чтобы подгавкнуть?
Моё отличие от наших министров в том, что я не зная броду, не лезу в воду. Если нет чёткой эконом. программы, не стоит лезть на руководящие посты. А раз так делают (лезут), значит цели не благо страны, а совсем другие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:34
В принципе ничего особо нового Найман не сказал.
Несколько интересных цифр и мрачный прогноз, как у Романа Шпека, обсуждавшегося в контексте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:43
Да, но у него же цифры не пляшут. Либо он намеренно манипулирует.
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:44
Что то обвалисты стали часто постить инфу Шучу, сам такой.Вот, собственно, несмотря что Эрик балабол, но он профи, и инфа конкретная.Выражение - за последние известные 12 месяцев - известные, не прошедшие По каренси боард, эй, Корпократор, видишь, даже специалист считает его как я, а не как ты по всей сумме звр.
ПС чтобы не вилять и не изобретать, скажу так - есть вероятности различных сценариев курса гривны.Самый вероятный - это удерживание курса в текущих пределах из последних сил и возможностей, и последующий очередной обвал.Даты примерно коррелируются с выборами.Вот и всё.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:01
Не верю я Найману.
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:40
airmax78
Можно не верить, но то что торгбаланс отрицательный и растущий, как говорится, медицинской факт.
По инвестициям не проверял, но то, что с ними швах, тоже не секрет. По ЗВР тоже правда.
Так что грустно, но ...
Главная фраза, с кот. согласен:
На предыдущей странице цитировал Кондолизу Райс. Фактически она сказала о том же.
"Перемен, мы хотим перемен". И не лиц, а политики, во всяком случае экономполитики.
МВФ это костыль на время болезни, пора выздоравливать и твёрдо становиться на свои ноги. Нельзя вечно ходить на костылях.
P.s. Насчёт курса 67 очень надеюсь, что до этого не дойдёт.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 07 жов, 2018 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:51
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ні, просто задав декілька питань "гуру економіки" який знає як розбудовувати країну вважаючи, що армія, мова і віра це фігня а тут - бац - ХАМСТВО. Якось так несолідно для генія економіки.
Тобто Вас слізно і на колінах просили стати міністром, а Ви гордо відмовились, бо потрібно піднімати економіку України? Нагадує анекдот : зустрів людину яка знає як вирішити всі проблеми в країні - запропонував очолити уряд, а він відмовився, каже, що нема коли - таксувати треба.
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:56
Подробнее на РБК:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 21:06
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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