нетотожнийдефініцій Вы зарегистрировались специально, чтобы подгавкнуть? Моё отличие от наших министров в том, что я не зная броду, не лезу в воду. Если нет чёткой эконом. программы, не стоит лезть на руководящие посты. А раз так делают (лезут), значит цели не благо страны, а совсем другие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Что то обвалисты стали часто постить инфу Шучу, сам такой.Вот, собственно, несмотря что Эрик балабол, но он профи, и инфа конкретная.Выражение - за последние известные 12 месяцев - известные, не прошедшие По каренси боард, эй, Корпократор, видишь, даже специалист считает его как я, а не как ты по всей сумме звр. ПС чтобы не вилять и не изобретать, скажу так - есть вероятности различных сценариев курса гривны.Самый вероятный - это удерживание курса в текущих пределах из последних сил и возможностей, и последующий очередной обвал.Даты примерно коррелируются с выборами.Вот и всё.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Что то обвалисты стали часто постить инфу Шучу, сам такой.Вот, собственно, несмотря что Эрик балабол, но он профи, и инфа конкретная.Выражение - за последние известные 12 месяцев - известные, не прошедшие По каренси боард, эй, Корпократор, видишь, даже специалист считает его как я, а не как ты по всей сумме звр. ПС чтобы не вилять и не изобретать, скажу так - есть вероятности различных сценариев курса гривны.Самый вероятный - это удерживание курса в текущих пределах из последних сил и возможностей, и последующий очередной обвал.Даты примерно коррелируются с выборами.Вот и всё.
airmax78 Можно не верить, но то что торгбаланс отрицательный и растущий, как говорится, медицинской факт. По инвестициям не проверял, но то, что с ними швах, тоже не секрет. По ЗВР тоже правда. Так что грустно, но ... Главная фраза, с кот. согласен:
Также однозначно понятно, что для остановки валютного кровотечения из Украины нужно срочно кардинально улучшать инвестиционный климат или девальвировать гривну.
На предыдущей странице цитировал Кондолизу Райт. Фактически она сказала о том же. "Перемен, мы хотим перемен". И не лиц, а политики, во всяком случае экономполитики. МВФ это костыль на время болезни, пора выздоравливать и твёрдо становиться на свои ноги. Нельзя вечно ходить на костылях.
P.s. Насчёт курса 67 очень надеюсь, что до этого не дойдёт.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
По его словам, Турция «закрыла тему МВФ и не откроет ее снова». Турецкий лидер отметил, что перед страной не стоят серьезные экономические проблемы. «Даже вопрос не стоит, чтобы пути Турции и МВФ пересекались. Эта тема закрыта навсегда», — сказал Эрдоган. Его слова цитирует Rudaw.
В 2002 году, когда Партия справедливости и развития пришла к власти, долг Анкары перед Международным валютным фондом составлял $23,5 млрд. В 2010 году турецкие власти прекратили вести переговоры о привлечении кредитов МВФ. В 2013 году Турция погасила кредит перед этой международной финансовой организацией.
Спустя десять лет после мирового финансового кризиса 2008 года большинство стран так и не сумели достичь докризисных объемов производства, - говорится в обзоре Международного валютного фонда (МВФ) "Перспективы мировой экономики", - передает Нова Влада.
По данным специалистов, кризис также негативно повлиял на уровни рождаемости, миграцию и на неравенство в доходах.