Додано: Нед 07 жов, 2018 20:40

Также однозначно понятно, что для остановки валютного кровотечения из Украины нужно срочно кардинально улучшать инвестиционный климат или девальвировать гривну.

Можно не верить, но то что торгбаланс отрицательный и растущий, как говорится, медицинской факт.По инвестициям не проверял, но то, что с ними швах, тоже не секрет. По ЗВР тоже правда.Так что грустно, но ...Главная фраза, с кот. согласен:На предыдущей странице цитировал Кондолизу Райт. Фактически она сказала о том же."Перемен, мы хотим перемен". И не лиц, а политики, во всяком случае экономполитики.МВФ это костыль на время болезни, пора выздоравливать и твёрдо становиться на свои ноги. Нельзя вечно ходить на костылях.P.s. Насчёт курса 67 очень надеюсь, что до этого не дойдёт.