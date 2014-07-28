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Додано: Нед 07 жов, 2018 22:02
Шпек, Найман
На чем расти собираются ? Посмотрите что сейчас происходит. Экономика обескровлена. Без гривны нет роста доллара. Думаю сезонные колебания все-же будут, не более.
Додано: Нед 07 жов, 2018 22:10
Рост на отсутствии валюты. Чем дальше - тем сильнее дефицит валюты
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Нед 07 жов, 2018 22:14
На чём росли в 1998 в 2 раза и дальше ещё, в 2014-15 в 3 раза?
Подчёркиваю, я не утверждаю, что такой рост будет, но и не отрицаю такую возможность.
В блокадном Ленинграде кусочек хлеба продавали за золото не потому что золота было много, а потому, что было мало хлеба. Так же и с валютой.
Гривни, может, и мало, но когда будет позарез нужна валюта, то найдётся и грн, и заплатят, сколько надо будет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 07 жов, 2018 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 22:37
нетотожнийдефініцій
"Узнаю брата Васю!"
Простите, сразу не понял. Вы не из Ровно?
Вы не задавали и не задаёте вопросы по делу, а троллите и пытаетесь издеваться. Продолжайте дальше, но без моего участия.
P.s. Кстати, Ваш ник перевести на русский можно просто как "неадекватный".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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