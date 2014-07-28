Додано: Пон 08 жов, 2018 00:10

На чём росли в 1998 в 2 раза

в 2014-15 в 3 раза

В блокадном Ленинграде кусочек хлеба продавали за золото не потому что золота было много, а потому, что было мало хлеба. Так же и с валютой.

Гривни, может, и мало, но когда будет позарез нужна валюта, то найдётся и грн, и заплатят, сколько надо будет

Тогда меня интересовали не деньги, а одноклассницы, но из того, что успел прочитать - думаю потянул за собой северный сосед, азиатский кризис по-моему был.Перевод накопившегося капитала за жирные 12-13г в доллар, понятно думаю из-за каких событий.Согласитесь, хлеб и доллары это немного разные вещи.Это Вы сейчас за кого говорите, за пересичного или за государство ? Если за президента (государство), то я не считаю его политическим трупом (пос его 5% голосов - инсайд от Юли) и думаю, что у него цель - второй срок, а не просто досидеть, а соответсвенно экономическая политика скорее всего не поменяется. А возможно даже сильнее гривну зажмут, тут поу - чем больше выплат - тем дешевле доллар.Все ИМХО и на истину не претендую