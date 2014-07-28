Додано: Пон 08 жов, 2018 12:18

сильно

И я, иписали немного не о том.И я писал не "почему", а "на чём" (так же, как и Вы).Причины кризиса могут быть любые - и азиатский кризис, и сев. сосед, и война, и ещё что-то.Но если в стране не хватает валюты, то её цена может быть любой (так же, как и любого другого товара). И админмеры не спасут. Так же, как они не спасали в 1998, 2008, 2014-15.Или Вы думаете, тогда админмеры не применяли?У Вас несколько преувеличенное представление о силе и возможностях государства.И, кстати, 2012-13 не были жирными годами. "Жирными" в истории независимой Украины были, пожалуй, только 2005-2007.Эконом. политика это не "зажим гривни", и если она не поменяется, будет только хуже. Вчера как раз об этом писал.Хлеб и доллары -разные вещи, но результат нехватки одинаковый.Говорил я и о государстве, и о бизнесе, и о гражданах. Если сильно нужны будут доллары, то заплатят, сколько нужно, все.