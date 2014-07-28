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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1079108010811082
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:02

Шпек, Найман

На чем расти собираются ? Посмотрите что сейчас происходит. Экономика обескровлена. Без гривны нет роста доллара. Думаю сезонные колебания все-же будут, не более.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:10

  Игорь написав:На чем расти собираются ? Посмотрите что сейчас происходит. Экономика обескровлена. Без гривны нет роста доллара. Думаю сезонные колебания все-же будут, не более.

Рост на отсутствии валюты. Чем дальше - тем сильнее дефицит валюты
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:14

  Игорь написав:На чем расти собираются ? Посмотрите что сейчас происходит. Экономика обескровлена. Без гривны нет роста доллара. Думаю сезонные колебания все-же будут, не более.

На чём росли в 1998 в 2 раза и дальше ещё, в 2014-15 в 3 раза?
Подчёркиваю, я не утверждаю, что такой рост будет, но и не отрицаю такую возможность.
В блокадном Ленинграде кусочек хлеба продавали за золото не потому что золота было много, а потому, что было мало хлеба. Так же и с валютой.
Гривни, может, и мало, но когда будет позарез нужна валюта, то найдётся и грн, и заплатят, сколько надо будет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 07 жов, 2018 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:37

нетотожнийдефініцій
"Узнаю брата Васю!"
Простите, сразу не понял. Вы не из Ровно?
Вы не задавали и не задаёте вопросы по делу, а троллите и пытаетесь издеваться. Продолжайте дальше, но без моего участия.

P.s. Кстати, Ваш ник перевести на русский можно просто как "неадекватный". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 00:10

ЛАД
На чём росли в 1998 в 2 раза

Тогда меня интересовали не деньги, а одноклассницы :) , но из того, что успел прочитать - думаю потянул за собой северный сосед, азиатский кризис по-моему был.
в 2014-15 в 3 раза

Перевод накопившегося капитала за жирные 12-13г в доллар, понятно думаю из-за каких событий.
В блокадном Ленинграде кусочек хлеба продавали за золото не потому что золота было много, а потому, что было мало хлеба. Так же и с валютой.

Согласитесь, хлеб и доллары это немного разные вещи.
Гривни, может, и мало, но когда будет позарез нужна валюта, то найдётся и грн, и заплатят, сколько надо будет

Это Вы сейчас за кого говорите, за пересичного или за государство ? Если за президента (государство), то я не считаю его политическим трупом (по tea с его 5% голосов - инсайд от Юли :) ) и думаю, что у него цель - второй срок, а не просто досидеть, а соответсвенно экономическая политика скорее всего не поменяется. А возможно даже сильнее гривну зажмут, тут по Vitlу - чем больше выплат - тем дешевле доллар.
Все ИМХО и на истину не претендую
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 00:52

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь написав:На чем расти собираются ? Посмотрите что сейчас происходит. Экономика обескровлена. Без гривны нет роста доллара. Думаю сезонные колебания все-же будут, не более.

Рост на отсутствии валюты. Чем дальше - тем сильнее дефицит валюты

Мне кажется, если дефицит валюты будет критическим - просто ужесточат админ меры по валютному регулированию
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:18

Игорь
И я, и Вкладчик1234 писали немного не о том.
И я писал не "почему", а "на чём" (так же, как и Вы).
Причины кризиса могут быть любые - и азиатский кризис, и сев. сосед, и война, и ещё что-то.
Но если в стране не хватает валюты, то её цена может быть любой (так же, как и любого другого товара). И админмеры не спасут. Так же, как они не спасали в 1998, 2008, 2014-15.
Или Вы думаете, тогда админмеры не применяли? :) У Вас несколько преувеличенное представление о силе и возможностях государства.
И, кстати, 2012-13 не были жирными годами. "Жирными" в истории независимой Украины были, пожалуй, только 2005-2007.

Эконом. политика это не "зажим гривни", и если она не поменяется, будет только хуже. Вчера как раз об этом писал.

Хлеб и доллары - сильно разные вещи, но результат нехватки одинаковый.

Говорил я и о государстве, и о бизнесе, и о гражданах. Если сильно нужны будут доллары, то заплатят, сколько нужно, все.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:36

Кумедно буде, якщо на 15.10.18 буде ті ж 28,15. Тому що зараз наче і на готівці більше здають, чим купують (нбу так звітує), і на мб хитка рівновага з мізерним відкупом для нбу.
І наче ніщо не віщує хоч якесь зростання, ну хіба що опалювальний сезон починається якраз 15-го, не знаю, почне впливати чи ні, і коли так, то коли (готуватись ж бо мали завчасно, тільки пуск дня за 2-3, а витрати на паливо для кочегарки мали початись ще раніше).
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:33

  10/9/9 написав:Кумедно буде, якщо на 15.10.18 буде ті ж 28,15. Тому що зараз наче і на готівці більше здають, чим купують (нбу так звітує), і на мб хитка рівновага з мізерним відкупом для нбу.
І наче ніщо не віщує хоч якесь зростання, ну хіба що опалювальний сезон починається якраз 15-го, не знаю, почне впливати чи ні, і коли так, то коли (готуватись ж бо мали завчасно, тільки пуск дня за 2-3, а витрати на паливо для кочегарки мали початись ще раніше).


Передышка в движении курса, перекур.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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