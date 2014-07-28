10/9/9 написав:додам, 15-го вихідний, тому переможця можна буде вітати в п"ятницю 12-го.
С чего ты это придумал.Мы голосуем за курс продажи на чёрном рынке.У этого рынка нет выходных.И с пятницы до пндельника курс может измениться.И источник цифр выбран такой, который даёт курсы в любой день.Когда то брали как источник зелёнку от ДС.Но её нет в выходные дни и она по Днепру.Поэтому при всём уважении к этим публикациям, пришлось изменить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:нетотожнийдефініцій Вы зарегистрировались специально, чтобы подгавкнуть? Моё отличие от наших министров в том, что я не зная броду, не лезу в воду. Если нет чёткой эконом. программы, не стоит лезть на руководящие посты. А раз так делают (лезут), значит цели не благо страны, а совсем другие.
Альтернативна думка має теж право на існування. Не тільки ж тут бути суцільній зраді. Та й питання колега підіймає актуальні
Щодо керівних посад - вивчить спочатку в кого які повноваження та зона відповідальності. Тоді, можливо, й безглуздих фраз стане менше!
МВФ дав прогноз курсу гривні: "Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% — до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году — еще на 4,43 %, до 29,925 грн за доллар.
10/9/9 написав:МВФ дав прогноз курсу гривні: "Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% — до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году — еще на 4,43 %, до 29,925 грн за доллар.