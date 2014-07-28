10/9/9 написав:додам, 15-го вихідний, тому переможця можна буде вітати в п"ятницю 12-го.
С чего ты это придумал.Мы голосуем за курс продажи на чёрном рынке.У этого рынка нет выходных.И с пятницы до пндельника курс может измениться.И источник цифр выбран такой, который даёт курсы в любой день.Когда то брали как источник зелёнку от ДС.Но её нет в выходные дни и она по Днепру.Поэтому при всём уважении к этим публикациям, пришлось изменить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:нетотожнийдефініцій Вы зарегистрировались специально, чтобы подгавкнуть? Моё отличие от наших министров в том, что я не зная броду, не лезу в воду. Если нет чёткой эконом. программы, не стоит лезть на руководящие посты. А раз так делают (лезут), значит цели не благо страны, а совсем другие.
Альтернативна думка має теж право на існування. Не тільки ж тут бути суцільній зраді. Та й питання колега підіймає актуальні
Щодо керівних посад - вивчить спочатку в кого які повноваження та зона відповідальності. Тоді, можливо, й безглуздих фраз стане менше!
МВФ дав прогноз курсу гривні: "Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% — до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году — еще на 4,43 %, до 29,925 грн за доллар.
10/9/9 написав:МВФ дав прогноз курсу гривні: "Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% — до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году — еще на 4,43 %, до 29,925 грн за доллар.
І шо воно таке, відкопувати новини 15року? Новина від 12березня 2015року. Дивимось, тоді курс стрибав, як хотів: 24.02.15 комерційний курс 36,75; 25.02.15 комерційний курс 30,5; 12 березня 2015року комерційний курс 25,4, в цей же день курс НБУ 21,55, курс міжбанку 21,6, курс готівки в банках середній 26,1.
10/9/9 написав:МВФ дав прогноз курсу гривні: "Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% — до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году — еще на 4,43 %, до 29,925 грн за доллар.
Як бачимо, деякий девальвець прогнозують, +5,89% у 2019році. А в 2020році ще +4,43%.
Как ориентир того, что будем девальвировать, но это и понятно.Обычно прогнозы мвф не сбываются, вернее не точны.Тут конечно среди средних цифр знать бы пиковые значения.Вот и получается, что от 29 и выше можно попытаться слить, т к в 2019м должно быть и ниже 28,65.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
МВФ "мыслит по тренду". Пр курсе 8 они ванговали максимум 9, и т.п. Их прогнозы строятся на прошлых 2-3годах, накладывается текущий тренд, и просто математически экстраполируется. "Местную специфику" (например - сжимание пружины, и потом ступеньку девальвации каждых 5 лет, +- ) они не учитывают вообще.
Вот в этом своем прогнозе МВФ учёл долговую нагрузку и чистые резервы? На данный момент можно сказать, что без новых значительных займов Украина не сможет рассчитаться с предыдущими займами. Какой тогда будет курс? Этот фактор (хотя бы) учтён?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?