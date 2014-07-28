10/9/9 написав:додам, 15-го вихідний, тому переможця можна буде вітати в п"ятницю 12-го.
С чего ты это придумал.Мы голосуем за курс продажи на чёрном рынке.У этого рынка нет выходных.И с пятницы до пндельника курс может измениться.И источник цифр выбран такой, который даёт курсы в любой день.Когда то брали как источник зелёнку от ДС.Но её нет в выходные дни и она по Днепру.Поэтому при всём уважении к этим публикациям, пришлось изменить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:нетотожнийдефініцій Вы зарегистрировались специально, чтобы подгавкнуть? Моё отличие от наших министров в том, что я не зная броду, не лезу в воду. Если нет чёткой эконом. программы, не стоит лезть на руководящие посты. А раз так делают (лезут), значит цели не благо страны, а совсем другие.
Альтернативна думка має теж право на існування. Не тільки ж тут бути суцільній зраді. Та й питання колега підіймає актуальні
Щодо керівних посад - вивчить спочатку в кого які повноваження та зона відповідальності. Тоді, можливо, й безглуздих фраз стане менше!
МВФ дав прогноз курсу гривні: "Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% — до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году — еще на 4,43 %, до 29,925 грн за доллар.
10/9/9 написав:МВФ дав прогноз курсу гривні: "Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% — до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году — еще на 4,43 %, до 29,925 грн за доллар.
І шо воно таке, відкопувати новини 15року? Новина від 12березня 2015року. Дивимось, тоді курс стрибав, як хотів: 24.02.15 комерційний курс 36,75; 25.02.15 комерційний курс 30,5; 12 березня 2015року комерційний курс 25,4, в цей же день курс НБУ 21,55, курс міжбанку 21,6, курс готівки в банках середній 26,1.
10/9/9 написав:МВФ дав прогноз курсу гривні: "Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% — до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году — еще на 4,43 %, до 29,925 грн за доллар.
Як бачимо, деякий девальвець прогнозують, +5,89% у 2019році. А в 2020році ще +4,43%.
Как ориентир того, что будем девальвировать, но это и понятно.Обычно прогнозы мвф не сбываются, вернее не точны.Тут конечно среди средних цифр знать бы пиковые значения.Вот и получается, что от 29 и выше можно попытаться слить, т к в 2019м должно быть и ниже 28,65.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
МВФ "мыслит по тренду". Пр курсе 8 они ванговали максимум 9, и т.п. Их прогнозы строятся на прошлых 2-3годах, накладывается текущий тренд, и просто математически экстраполируется. "Местную специфику" (например - сжимание пружины, и потом ступеньку девальвации каждых 5 лет, +- ) они не учитывают вообще.
Вот в этом своем прогнозе МВФ учёл долговую нагрузку и чистые резервы? На данный момент можно сказать, что без новых значительных займов Украина не сможет рассчитаться с предыдущими займами. Какой тогда будет курс? Этот фактор (хотя бы) учтён?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234 написав:МВФ "мыслит по тренду". Пр курсе 8 они ванговали максимум 9, и т.п. Их прогнозы строятся на прошлых 2-3годах, накладывается текущий тренд, и просто математически экстраполируется. "Местную специфику" (например - сжимание пружины, и потом ступеньку девальвации каждых 5 лет, +- ) они не учитывают вообще.
Вот в этом своем прогнозе МВФ учёл долговую нагрузку и чистые резервы? На данный момент можно сказать, что без новых значительных займов Украина не сможет рассчитаться с предыдущими займами. Какой тогда будет курс? Этот фактор (хотя бы) учтён?
Скажем так - прогноз оптимистический.Как бы плавный девал с предполагаемым перезаймом и без катаклизмов внутренних и внешних. ПС много хотим
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Вкладчик1234 написав:МВФ "мыслит по тренду". Пр курсе 8 они ванговали максимум 9, и т.п. Их прогнозы строятся на прошлых 2-3годах, накладывается текущий тренд, и просто математически экстраполируется. "Местную специфику" (например - сжимание пружины, и потом ступеньку девальвации каждых 5 лет, +- ) они не учитывают вообще.
Вот в этом своем прогнозе МВФ учёл долговую нагрузку и чистые резервы? На данный момент можно сказать, что без новых значительных займов Украина не сможет рассчитаться с предыдущими займами. Какой тогда будет курс? Этот фактор (хотя бы) учтён?
Цей прогноз добрий хоча б з огляду на те, що МВФ ще і гроші позичає!!! Якщо прогноз на плавний девал, це ймовірно щось таки і значить, мені хочеться вірити, це значить, що знову позичать, принаймні триматимуть руку на пульсі.
10/9/9 Цей прогноз добрий хоча б з огляду на те, що МВФ ще і гроші позичає!!! Якщо прогноз на плавний девал, це ймовірно щось таки і значить, мені хочеться вірити, це значить, що знову позичать, принаймні триматимуть руку на пульсі.
Займут однозначно.Но нужно потерпеть.Раньше всегда был принцип домурыжить до последнего.и когда уже на горизонте нарисуется пушистый зверёк, то дают денег.Сейчас процесс похожий.Счас станет ещё скрутней, звр опустятся, курс поползёт вверх погодя.Нажмут на условия, мы(они) согласимся и дадут.даже нынешней власти дадут...немного.Это немного поддержит до момента. когда следующей власти опять по зарез понадобится - ведь график погашения долгов недавно обсудили, там полная опа.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.