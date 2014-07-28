Додано: Вів 09 жов, 2018 18:35

МВФ "мыслит по тренду".

Пр курсе 8 они ванговали максимум 9, и т.п.

Их прогнозы строятся на прошлых 2-3годах, накладывается текущий тренд, и просто математически экстраполируется.

"Местную специфику" (например - сжимание пружины, и потом ступеньку девальвации каждых 5 лет, +- ) они не учитывают вообще.



Вот в этом своем прогнозе МВФ учёл долговую нагрузку и чистые резервы? На данный момент можно сказать, что без новых значительных займов Украина не сможет рассчитаться с предыдущими займами. Какой тогда будет курс? Этот фактор (хотя бы) учтён?

Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?