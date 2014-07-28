RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1080108110821083
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:42

  10/9/9 написав:додам, 15-го вихідний, тому переможця можна буде вітати в п"ятницю 12-го.


С чего ты это придумал.Мы голосуем за курс продажи на чёрном рынке.У этого рынка нет выходных.И с пятницы до пндельника курс может измениться.И источник цифр выбран такой, который даёт курсы в любой день.Когда то брали как источник зелёнку от ДС.Но её нет в выходные дни и она по Днепру.Поэтому при всём уважении к этим публикациям, пришлось изменить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14562
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:17

  ЛАД написав:нетотожнийдефініцій
Вы зарегистрировались специально, чтобы подгавкнуть?
Моё отличие от наших министров в том, что я не зная броду, не лезу в воду. Если нет чёткой эконом. программы, не стоит лезть на руководящие посты. А раз так делают (лезут), значит цели не благо страны, а совсем другие.


Альтернативна думка має теж право на існування.
Не тільки ж тут бути суцільній зраді.
Та й питання колега підіймає актуальні ;)

Щодо керівних посад - вивчить спочатку в кого які повноваження та зона відповідальності.
Тоді, можливо, й безглуздих фраз стане менше!
V2
4
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 03.07.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:38

МВФ дав прогноз курсу гривні:
"Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% — до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году — еще на 4,43 %, до 29,925 грн за доллар.

По данным Национального банка Украины средний курс гривны с начала текущего года составляет 26,99 грн за доллар."
https://minfin.com.ua/2018/10/09/35201661/

Як бачимо, деякий девальвець прогнозують, +5,89% у 2019році. А в 2020році ще +4,43%.
10/9/9
 
Повідомлень: 112
З нами з: 10.09.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:45

  10/9/9 написав:МВФ дав прогноз курсу гривні:
"Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% — до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году — еще на 4,43 %, до 29,925 грн за доллар.

По данным Национального банка Украины средний курс гривны с начала текущего года составляет 26,99 грн за доллар."
https://minfin.com.ua/2018/10/09/35201661/

Як бачимо, деякий девальвець прогнозують, +5,89% у 2019році. А в 2020році ще +4,43%.

:D :D :D
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... CI9oCYU4gc
sinus
 
Повідомлень: 414
З нами з: 06.11.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:18



І шо воно таке, відкопувати новини 15року? Новина від 12березня 2015року.
Дивимось, тоді курс стрибав, як хотів:
24.02.15 комерційний курс 36,75;
25.02.15 комерційний курс 30,5;
12 березня 2015року комерційний курс 25,4, в цей же день курс НБУ 21,55, курс міжбанку 21,6, курс готівки в банках середній 26,1.

Ви б ще новини 2013року відкопали. :shock:
10/9/9
 
Повідомлень: 112
З нами з: 10.09.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:25

  10/9/9 написав:МВФ дав прогноз курсу гривні:
"Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% — до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году — еще на 4,43 %, до 29,925 грн за доллар.

По данным Национального банка Украины средний курс гривны с начала текущего года составляет 26,99 грн за доллар."
https://minfin.com.ua/2018/10/09/35201661/

Як бачимо, деякий девальвець прогнозують, +5,89% у 2019році. А в 2020році ще +4,43%.


Как ориентир того, что будем девальвировать, но это и понятно.Обычно прогнозы мвф не сбываются, вернее не точны.Тут конечно среди средних цифр знать бы пиковые значения.Вот и получается, что от 29 и выше можно попытаться слить, т к в 2019м должно быть и ниже 28,65.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14562
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:35

МВФ "мыслит по тренду".
Пр курсе 8 они ванговали максимум 9, и т.п.
Их прогнозы строятся на прошлых 2-3годах, накладывается текущий тренд, и просто математически экстраполируется.
"Местную специфику" (например - сжимание пружины, и потом ступеньку девальвации каждых 5 лет, +- ) они не учитывают вообще.

Вот в этом своем прогнозе МВФ учёл долговую нагрузку и чистые резервы? На данный момент можно сказать, что без новых значительных займов Украина не сможет рассчитаться с предыдущими займами. Какой тогда будет курс? Этот фактор (хотя бы) учтён?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6347
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4250 раз.
Подякували: 1465 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:25

  Вкладчик1234 написав:МВФ "мыслит по тренду".
Пр курсе 8 они ванговали максимум 9, и т.п.
Их прогнозы строятся на прошлых 2-3годах, накладывается текущий тренд, и просто математически экстраполируется.
"Местную специфику" (например - сжимание пружины, и потом ступеньку девальвации каждых 5 лет, +- ) они не учитывают вообще.

Вот в этом своем прогнозе МВФ учёл долговую нагрузку и чистые резервы? На данный момент можно сказать, что без новых значительных займов Украина не сможет рассчитаться с предыдущими займами. Какой тогда будет курс? Этот фактор (хотя бы) учтён?


Скажем так - прогноз оптимистический.Как бы плавный девал с предполагаемым перезаймом и без катаклизмов внутренних и внешних.
ПС много хотим :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14562
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:35

  Вкладчик1234 написав:МВФ "мыслит по тренду".
Пр курсе 8 они ванговали максимум 9, и т.п.
Их прогнозы строятся на прошлых 2-3годах, накладывается текущий тренд, и просто математически экстраполируется.
"Местную специфику" (например - сжимание пружины, и потом ступеньку девальвации каждых 5 лет, +- ) они не учитывают вообще.

Вот в этом своем прогнозе МВФ учёл долговую нагрузку и чистые резервы? На данный момент можно сказать, что без новых значительных займов Украина не сможет рассчитаться с предыдущими займами. Какой тогда будет курс? Этот фактор (хотя бы) учтён?


Цей прогноз добрий хоча б з огляду на те, що МВФ ще і гроші позичає!!! :wink:
Якщо прогноз на плавний девал, це ймовірно щось таки і значить, мені хочеться вірити, це значить, що знову позичать, принаймні триматимуть руку на пульсі.
10/9/9
 
Повідомлень: 112
З нами з: 10.09.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:44

10/9/9
Цей прогноз добрий хоча б з огляду на те, що МВФ ще і гроші позичає!!! :wink:
Якщо прогноз на плавний девал, це ймовірно щось таки і значить, мені хочеться вірити, це значить, що знову позичать, принаймні триматимуть руку на пульсі.

Займут однозначно.Но нужно потерпеть.Раньше всегда был принцип домурыжить до последнего.и когда уже на горизонте нарисуется пушистый зверёк, то дают денег.Сейчас процесс похожий.Счас станет ещё скрутней, звр опустятся, курс поползёт вверх погодя.Нажмут на условия, мы(они) согласимся и дадут.даже нынешней власти дадут...немного.Это немного поддержит до момента. когда следующей власти опять по зарез понадобится - ведь график погашения долгов недавно обсудили, там полная опа.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14562
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1080108110821083
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5566
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6864
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4227
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9437)
09.10.2018 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.