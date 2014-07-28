Кумедно, бовтанка біля 28,0-28,1.
Звичайно, теоретично за один день можуть відстрелити на 10-20коп, а за два дні на 20-40коп.
Але скидається на те, що у виграші будуть прогнози саме з такого діапазону.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 11:10
Кумедно, бовтанка біля 28,0-28,1.
Звичайно, теоретично за один день можуть відстрелити на 10-20коп, а за два дні на 20-40коп.
Але скидається на те, що у виграші будуть прогнози саме з такого діапазону.
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