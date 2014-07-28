Кумедно, бовтанка біля 28,0-28,1.
Звичайно, теоретично за один день можуть відстрелити на 10-20коп, а за два дні на 20-40коп.
Але скидається на те, що у виграші будуть прогнози саме з такого діапазону.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 11:10
Кумедно, бовтанка біля 28,0-28,1.
Звичайно, теоретично за один день можуть відстрелити на 10-20коп, а за два дні на 20-40коп.
Але скидається на те, що у виграші будуть прогнози саме з такого діапазону.
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:18
осталось еще 5 дней до очередной даты, но я уже поздравляю победителя авансом
состав тройки почти совпал, только вместо Алекса -Долярчик
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:40
prodigy
осталось еще 5 дней до очередной даты, но я уже поздравляю победителя авансом
состав тройки почти совпал, только вместо Алекса -Долярчик
А на какой странице наша исходная таблица, я что то не нахожу
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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