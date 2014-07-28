RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1082108310841085>
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:10

Кумедно, бовтанка біля 28,0-28,1.
Звичайно, теоретично за один день можуть відстрелити на 10-20коп, а за два дні на 20-40коп.
Але скидається на те, що у виграші будуть прогнози саме з такого діапазону.
10/9/9
 
Повідомлень: 115
З нами з: 10.09.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:18

  kolyuchy написав:
  Faceless написав:По итогам третьего этапа могу поздравить:
- kolyuchy - 3 место
- наш "снайпер" Alex2007 - 2 место
- и себя :lol: (1 место)


Спасибо за поздравления!

Есть небольшое предложение по таблице (если не сложно) - отклонение по каждому этапу прогноза писать со знаком плюс или минус. ИМХО добавит информативности - видно будет а какую сторону кто ошибся (ждал больший курс или меньший). Но при этом не менять подсчет рейтинга - смотреть на абсолютную величину отклонения (брать по модулю)


осталось еще 5 дней до очередной даты, но я уже поздравляю победителя авансом :mrgreen:

состав тройки почти совпал, только вместо Алекса -Долярчик
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4095
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 21:40

prodigy

осталось еще 5 дней до очередной даты, но я уже поздравляю победителя авансом :mrgreen:

состав тройки почти совпал, только вместо Алекса -Долярчик

А на какой странице наша исходная таблица, я что то не нахожу :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14566
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:38

  Vitl написав:А на какой странице наша исходная таблица, я что то не нахожу :?:

окончательного варианта с Alex2007 и т.д. вроде нема - это последний :?
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5679
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3282 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:56

  Vitl написав:prodigy

осталось еще 5 дней до очередной даты, но я уже поздравляю победителя авансом :mrgreen:

состав тройки почти совпал, только вместо Алекса -Долярчик

А на какой странице наша исходная таблица, я что то не нахожу :?:

Зображення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22200
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 4949 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:13

Роблю ставку: 27,90 на 31.10.18
:shock:
10/9/9
 
Повідомлень: 115
З нами з: 10.09.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:39

prodigy
Приветствую!
Та тут как бы uaprofi не стал победителем с таким движением вниз :mrgreen:
SAndriy1
 
Повідомлень: 45
З нами з: 17.01.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:04

Всем привет.Сегодняшний день показал, что с подведением итогов не нужно спешить, они у нас 15го :!: .За таблички спасибо. что то вчера у меня эти рисунки не открывались ни ИЭ ни Хромом.Тут борьба смотрю будет до последнего момента.Завтрашний день много решит, т к он может сдвинуть курс и обозначить на выходные.Давайте просто дождёмся...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14566
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:07

  10/9/9 написав:Роблю ставку: 27,90 на 31.10.18
:shock:

Ну ты у нас передовик.Следующий этап закроем примерно 17го после подведения итогов.По логике как бы спешить не стоит, т к могут новые нежданчики прийти.Под 28 зайти вообще то сложно.Для этого нужно уверенный пробой этого уровня на МБ.Потом на наличке по покупке и потом самым последним сдастся курс продажи.Чего может и не случиться.Посмотрим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14566
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:52

МБ сегодня закончил 27.94/27.97
Похоже, что прошли 28 вниз
kolyuchy
 
Повідомлень: 241
З нами з: 17.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1082108310841085>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5567
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6865
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4229
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.