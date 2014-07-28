Кумедно, бовтанка біля 28,0-28,1.
Звичайно, теоретично за один день можуть відстрелити на 10-20коп, а за два дні на 20-40коп.
Але скидається на те, що у виграші будуть прогнози саме з такого діапазону.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 11:10
Кумедно, бовтанка біля 28,0-28,1.
Звичайно, теоретично за один день можуть відстрелити на 10-20коп, а за два дні на 20-40коп.
Але скидається на те, що у виграші будуть прогнози саме з такого діапазону.
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:18
осталось еще 5 дней до очередной даты, но я уже поздравляю победителя авансом
состав тройки почти совпал, только вместо Алекса -Долярчик
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:40
prodigy
осталось еще 5 дней до очередной даты, но я уже поздравляю победителя авансом
состав тройки почти совпал, только вместо Алекса -Долярчик
А на какой странице наша исходная таблица, я что то не нахожу
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:38
окончательного варианта с Alex2007 и т.д. вроде нема - это последний
а шо делать?
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:56
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:39
prodigy
Приветствую!
Та тут как бы uaprofi не стал победителем с таким движением вниз
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:04
Всем привет.Сегодняшний день показал, что с подведением итогов не нужно спешить, они у нас 15го .За таблички спасибо. что то вчера у меня эти рисунки не открывались ни ИЭ ни Хромом.Тут борьба смотрю будет до последнего момента.Завтрашний день много решит, т к он может сдвинуть курс и обозначить на выходные.Давайте просто дождёмся...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:07
Ну ты у нас передовик.Следующий этап закроем примерно 17го после подведения итогов.По логике как бы спешить не стоит, т к могут новые нежданчики прийти.Под 28 зайти вообще то сложно.Для этого нужно уверенный пробой этого уровня на МБ.Потом на наличке по покупке и потом самым последним сдастся курс продажи.Чего может и не случиться.Посмотрим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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