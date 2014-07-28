Уверенный пробой - это ещё пару дней под 28, ну или хотя бы завтра в пятницу.А то как зашли так и выйдем.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:05
Уверенный пробой - это ещё пару дней под 28, ну или хотя бы завтра в пятницу.А то как зашли так и выйдем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:12
Vitl:
Та де там, передовик у нас Orest, він ще 27 вересня проголосував.
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