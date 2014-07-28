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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1082108310841085
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:05

  kolyuchy написав:МБ сегодня закончил 27.94/27.97
Похоже, что прошли 28 вниз


Уверенный пробой - это ещё пару дней под 28, ну или хотя бы завтра в пятницу.А то как зашли так и выйдем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:12

Vitl:
Та де там, передовик у нас Orest, він ще 27 вересня проголосував.
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