Уверенный пробой - это ещё пару дней под 28, ну или хотя бы завтра в пятницу.А то как зашли так и выйдем.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:05
Уверенный пробой - это ещё пару дней под 28, ну или хотя бы завтра в пятницу.А то как зашли так и выйдем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:12
Vitl:
Та де там, передовик у нас Orest, він ще 27 вересня проголосував.
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:02
Він зараз заклопотаний, тому й відстрілявся.А ми тут кожен день на двіж копійковий дивимося, тому можемо поточніше влучити.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 11 жов, 2018 21:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
по ощущениям завтра на месте должны быть. пару копеек туда-сюда считаю за дыхание рынка.
во вторник по идее двойное предложение обязаловки. НБУ должен включить пылесос на полную - валюта в закррма нужна. т.е. возможно чутка вниз.
А вот со среды просится движение вверх. хотя резкого и быстрого изменения курса до выборов (парламентских) уже не жду.
почему так? мне кажется, что такое поведение курса было бы логичным, если кто то хочет остаться на второй срок.
зы если чо то 60-20-20 (UAH-USD-EUR) на моменте. это чтоб можно было оценить влияние моего места сидения на точку зрения ))))
|