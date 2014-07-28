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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1082108310841085
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:05

  kolyuchy написав:МБ сегодня закончил 27.94/27.97
Похоже, что прошли 28 вниз


Уверенный пробой - это ещё пару дней под 28, ну или хотя бы завтра в пятницу.А то как зашли так и выйдем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:12

Vitl:
Та де там, передовик у нас Orest, він ще 27 вересня проголосував.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:02

  10/9/9 написав:Vitl:
Та де там, передовик у нас Orest, він ще 27 вересня проголосував.


Він зараз заклопотаний, тому й відстрілявся.А ми тут кожен день на двіж копійковий дивимося, тому можемо поточніше влучити. 8)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:
  kolyuchy написав:МБ сегодня закончил 27.94/27.97
Похоже, что прошли 28 вниз


Уверенный пробой - это ещё пару дней под 28, ну или хотя бы завтра в пятницу.А то как зашли так и выйдем.
по ощущениям завтра на месте должны быть. пару копеек туда-сюда считаю за дыхание рынка.
во вторник по идее двойное предложение обязаловки. НБУ должен включить пылесос на полную - валюта в закррма нужна. т.е. возможно чутка вниз.
А вот со среды просится движение вверх. хотя резкого и быстрого изменения курса до выборов (парламентских) уже не жду.
почему так? мне кажется, что такое поведение курса было бы логичным, если кто то хочет остаться на второй срок.
зы если чо то 60-20-20 (UAH-USD-EUR) на моменте. это чтоб можно было оценить влияние моего места сидения на точку зрения ))))
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:30

  kolyuchy написав:
Vitl написав:
  kolyuchy написав:МБ сегодня закончил 27.94/27.97
Похоже, что прошли 28 вниз


Уверенный пробой - это ещё пару дней под 28, ну или хотя бы завтра в пятницу.А то как зашли так и выйдем.
по ощущениям завтра на месте должны быть. пару копеек туда-сюда считаю за дыхание рынка.
во вторник по идее двойное предложение обязаловки. НБУ должен включить пылесос на полную - валюта в закррма нужна. т.е. возможно чутка вниз.
А вот со среды просится движение вверх. хотя резкого и быстрого изменения курса до выборов (парламентских) уже не жду.
почему так? мне кажется, что такое поведение курса было бы логичным, если кто то хочет остаться на второй срок.
зы если чо то 60-20-20 (UAH-USD-EUR) на моменте. это чтоб можно было оценить влияние моего места сидения на точку зрения ))))


Это стандартное размышление.Очень близкое к ежедневным зелёнкам от ДС.только проблема в том. что такой подход вовсе не поясняет каким чудом курс с 27 поднимается до 28,50.Или наоборот падает.А вот это чудо случается совсем не потому что понедельник, вторник или среда...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:35

kolyuchy
зы если чо то 60-20-20 (UAH-USD-EUR) на моменте. это чтоб можно было оценить влияние моего места сидения на точку зрения ))))

У меня 95-5(доллар - крипта).И доллар падает и крипта, я в печали :( Но в ещё большей печали видимо те, у кого нет ни того ни другого.Собственно все молчат о том, что сегодня в мире общий обвал, он и отражается на всём.А гривна вопреки всему крепчает, это говорит о манипулятивном управлении курсом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:48

  Vitl написав:
  10/9/9 написав:Роблю ставку: 27,90 на 31.10.18
:shock:

Ну ты у нас передовик.Следующий этап закроем примерно 17го после подведения итогов.По логике как бы спешить не стоит, т к могут новые нежданчики прийти.Под 28 зайти вообще то сложно.Для этого нужно уверенный пробой этого уровня на МБ.Потом на наличке по покупке и потом самым последним сдастся курс продажи.Чего может и не случиться.Посмотрим.

Сегодня под вечер в Днепре покупка 27.97(8), завтра и и продажа пробьёт 28 :(
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