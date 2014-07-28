Додано: Чет 11 жов, 2018 21:42

Vitl написав: kolyuchy написав: МБ сегодня закончил 27.94/27.97

Похоже, что прошли 28 вниз МБ сегодня закончил 27.94/27.97Похоже, что прошли 28 вниз



Уверенный пробой - это ещё пару дней под 28, ну или хотя бы завтра в пятницу.А то как зашли так и выйдем. Уверенный пробой - это ещё пару дней под 28, ну или хотя бы завтра в пятницу.А то как зашли так и выйдем.

по ощущениям завтра на месте должны быть. пару копеек туда-сюда считаю за дыхание рынка.во вторник по идее двойное предложение обязаловки. НБУ должен включить пылесос на полную - валюта в закррма нужна. т.е. возможно чутка вниз.А вот со среды просится движение вверх. хотя резкого и быстрого изменения курса до выборов (парламентских) уже не жду.почему так? мне кажется, что такое поведение курса было бы логичным, если кто то хочет остаться на второй срок.зы если чо то 60-20-20 (UAH-USD-EUR) на моменте. это чтоб можно было оценить влияние моего места сидения на точку зрения ))))