Уверенный пробой - это ещё пару дней под 28, ну или хотя бы завтра в пятницу.А то как зашли так и выйдем.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:05
Уверенный пробой - это ещё пару дней под 28, ну или хотя бы завтра в пятницу.А то как зашли так и выйдем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:12
Vitl:
Та де там, передовик у нас Orest, він ще 27 вересня проголосував.
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:02
Він зараз заклопотаний, тому й відстрілявся.А ми тут кожен день на двіж копійковий дивимося, тому можемо поточніше влучити.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 11 жов, 2018 21:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
по ощущениям завтра на месте должны быть. пару копеек туда-сюда считаю за дыхание рынка.
во вторник по идее двойное предложение обязаловки. НБУ должен включить пылесос на полную - валюта в закррма нужна. т.е. возможно чутка вниз.
А вот со среды просится движение вверх. хотя резкого и быстрого изменения курса до выборов (парламентских) уже не жду.
почему так? мне кажется, что такое поведение курса было бы логичным, если кто то хочет остаться на второй срок.
зы если чо то 60-20-20 (UAH-USD-EUR) на моменте. это чтоб можно было оценить влияние моего места сидения на точку зрения ))))
Додано: Чет 11 жов, 2018 22:30
Это стандартное размышление.Очень близкое к ежедневным зелёнкам от ДС.только проблема в том. что такой подход вовсе не поясняет каким чудом курс с 27 поднимается до 28,50.Или наоборот падает.А вот это чудо случается совсем не потому что понедельник, вторник или среда...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 11 жов, 2018 22:35
kolyuchy
зы если чо то 60-20-20 (UAH-USD-EUR) на моменте. это чтоб можно было оценить влияние моего места сидения на точку зрения ))))
У меня 95-5(доллар - крипта).И доллар падает и крипта, я в печали Но в ещё большей печали видимо те, у кого нет ни того ни другого.Собственно все молчат о том, что сегодня в мире общий обвал, он и отражается на всём.А гривна вопреки всему крепчает, это говорит о манипулятивном управлении курсом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 11 жов, 2018 22:48
Сегодня под вечер в Днепре покупка 27.97(8), завтра и и продажа пробьёт 28
Додано: П'ят 12 жов, 2018 00:52
Не только грн. Руб. тоже укрепился. При том, что нефть прилично упала.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:21
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Приветствую!
Сразу скажу, что движения последних двух недель (укрепление гривны) меня обескураживают. Фундаментально двигаться должны в другую сторону, да и списывать это на коррекцию сложно - уж больно на коррекцию непохоже. Думаю месяц-полтора протопчемся на месте.
P.S. Доллар 60%, евро 20%, франк 5%, гривна 15%.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:12
Соглашусь с вашим прогнозом...для наполнения бюджета нужен курс 29-29,5
бюджет 2018 года однозначно провален и 10 недель ситуацию не исправишь
Поступления в общий фонд государственного бюджета Украины меньше плановых показателей на 11,1%.
Объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета с начала года растет и по итогам трех кварталов 2018 составляет 93,6 млрд грн. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
По его словам, за 9 месяцев 2018 года план доходов общего фонда госбюджета не выполнен на 17,2 млрд грн, или 2,8%.
У НБУ задача-борьба с инфляцией(безуспешная) и пополнение ЗВП(ну кое-что получается)
поддерживаю прогноз ЛАДа и др.панов(товарищей уже отменили)-что курс будет до середины (может до 20-25 ноября) ходить в диапазоне 27,85-28,35
п.с. до НГ Гройсман может дотянуть , а перед февралем его уволят
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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