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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1083108410851086
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:43

Да уж, идёт борьба вокруг 28.То пробивают, то возвращаются.Собственно, по большому счёту какая разница эти копейки.Влияет на очень больших суммах и в нашей голосовалке. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Это и есть первопричина остановившегося курса. Бюджет недовыполнен на 90 млрд (займы, недобор налогов - неважно), но зарплаты и прочие закрепленные статьи профинансированы. Не получили денег за ремонт и строительство дорог, термомодернизацию объектов социального назначения, поставщики услуг и товаров по госзакупкам. Получив свои деньги они бы часть из них и на валюту направили. А по факту достали часть из карманов (расчетных счетов) и закрыли зарплаты своим работникам, налоги и прочие, тем самым создав на межбанке и наличном рынке излишек предложения валюты.
Через месяц-два начнут не только отбирать это назад с валютного рынка, но и конвертировать прибыль и взятки-заносы наверх.
SAndriy1
 
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