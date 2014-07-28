Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:26
Это и есть первопричина остановившегося курса. Бюджет недовыполнен на 90 млрд (займы, недобор налогов - неважно), но зарплаты и прочие закрепленные статьи профинансированы. Не получили денег за ремонт и строительство дорог, термомодернизацию объектов социального назначения, поставщики услуг и товаров по госзакупкам. Получив свои деньги они бы часть из них и на валюту направили. А по факту достали часть из карманов (расчетных счетов) и закрыли зарплаты своим работникам, налоги и прочие, тем самым создав на межбанке и наличном рынке излишек предложения валюты.
Через месяц-два начнут не только отбирать это назад с валютного рынка, но и конвертировать прибыль и взятки-заносы наверх.